Şedinţă la Autoritatea Electorală Permanentă pentru reformarea instituţiei și consultări cu sindicatul

Președintele Autorității Electorale Permanente a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatului instituției pentru a discuta procesul de reorganizare, inclusiv modificarea organigramei, a regulamentelor interne.

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a avut luni, 9 martie, o nouă întâlnire cu liderii Sindicatului Funcţionarilor Parlamentari şi al Personalului Contractual din cadrul AEP, în cadrul căreia au fost discutate propunerile de reorganizare a instituţiei.

În urma consultărilor, s-a decis ca reprezentanţii sindicatului să participe la discuţiile privind definitivarea proiectului noului regulament de organizare şi funcţionare, la stabilirea organigramei, precum și la elaborarea regulamentului de ordine interioară și a procedurilor de examinare a angajaţilor, pentru a asigura un proces transparent și consultativ, notează Agerpres.

Reorganizarea AEP are loc în contextul implementării reformei administrative prevăzute de OUG nr. 7/2026, iar instituţia începe procesul de reorganizare cu respectarea termenului-limită de 1 iulie 2026 și a plafoanelor de reducere a posturilor stabilite de Guvern.

În analiza reorganizării structurilor teritoriale sunt utilizaţi indicatori obiectivi și verificabili, precum: numărul secţiilor de votare la nivel judeţean și al municipiului Bucureşti, numărul unităţilor administrativ-teritoriale arondate, numărul alegătorilor înscrişi în Registrul electoral, numărul experţilor electorali și al operatorilor de calculator implicaţi în procesele electorale și gradul de dispersie teritorială.

Pe baza acestor criterii și în raport cu activitatea curentă a direcţiilor judeţene, conducerea instituţiei a prezentat rezultatele unei prime analize privind necesarul de posturi la nivelul fiecărui judeţ.

În situaţiile în care numărul angajaţilor existenţi depăşeşte posturile prevăzute în noua organigramă, selecţia se va realiza conform Codului Administrativ (OUG nr. 57/2019).

Pentru a asigura echitatea și profesionalismul, departajarea se va face prin examene de testare profesională în cazul existenţei mai multor candidaţi pentru acelaşi post. Procedura de examinare va fi supusă consultării cu sindicatul instituţiei în cadrul unor discuţii programate pentru săptămâna viitoare.

Preşedintele AEP a subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant și constructiv cu sindicatul, pentru identificarea celor mai bune soluţii în vederea bunei funcţionări a instituţiei.