Sindicaliștii cer urmărirea penală a lui Bolojan și Cseke: „Ordonanța privind reforma administrativă este o fraudă”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului anunță că va cere declanșarea urmăririi penale împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, în legătură cu ordonanța de urgență privind reforma administrativă. Liderul sindical Noni Iordache susține că actul normativ ar încălca legea și Constituția.

Președintele sindicatului, Noni Iordache, a declarat la Antena 3 CNN că organizația va trimite o solicitare către Parlament pentru a cere urmărirea penală a premierului și a ministrului Dezvoltării. În același timp, sindicaliștii se vor adresa Procurorului General al României pentru ca acesta să sesizeze președintele în vederea declanșării procedurii legale.

„Dacă ne uităm foarte atent la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), coroborând cu toate punctele de vedere și observațiile de la instituțiile statului, inclusiv cele două instituții de rang constituțional, Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ, vedem de fapt că această ordonanță este o fraudă. Și atunci, dacă ne revenim la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), regăsim acolo că împiedicarea prin mijloace frauduloase a execitării unui drept sau a unei libertăți a unui cetățean reprezintă infracțiune și este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani”, a declarat Iordache.

Acuzații de încălcare a Constituției

Liderul sindical a afirmat că angajații Guvernului nu mai pot accepta ceea ce el consideră a fi încălcări ale legii fundamentale.

„Nu putem să mai permitem încălcarea Constituției și nici măcar aceste metode care din perspectiva noastră sunt frauduloase, de vreme ce inoculezi opiniei publice și tuturor că avizele și avertismentele instituției, inclusiv ale membrilor Guvernului nu sunt decât simple avize de luat”, a spus acesta.

Iordache a subliniat că avizele emise de instituțiile statului nu ar trebui tratate formal. „Astea sunt avize care vin din partea unor experți, din partea unor instituții care sunt îndrituite din punct de vedere constituțional să respecte ordinea constituțională și ordinea de drept în România, dacă ea mai există la acest moment”, a mai declarat liderul sindical.

În concret, sindicaliștii vor trimite două solicitări oficiale, una către Parlament și una către Parchetul General, care îi vizează pe premier și pe ministrul Dezvoltării. De asemenea, o adresă va fi transmisă direct premierului Ilie Bolojan, pentru a i se cere încuviințarea urmăririi penale a ministrului Cseke Attila.