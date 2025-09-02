„Se putea face de râs și altfel”. Alexandru Muraru, lider PNL, contrazis de un fost judecător în privința unei legi importante

După ce vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a anunțat că va iniţia „un veritabil «Cod roşu împotriva extremismului»,” şi va solicita Guvernului să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, fostul judecător Adrian Toni Neacşu, în prezent avocat, l-a asigurat că deja există o astfel de lege.

„Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi.

Potrivit art. 77 lit h) Cod penal deja există circumstanță agravantă constând în săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte.

D-ul Muraru se putea face de râs și altfel”, a transmis marți, 2 septembrie, Toni Neacșu pe rețelele de socializare.

Cu o zi înainte, Alexandru Muraru a declarat „toleranţă zero faţă de extremism” şi a anunţat „un plan de măsuri de urgenţă pentru a opri spirala violenţei xenofobe, instigată direct de retorica toxică a partidului AUR.”

Anunțul liberalului a venit după ce un muncitor nepalez, care ar fi acostat două minore, a fost bătut crunt de fratele uneia dintre fete. Agresorul, în vârstă de 18 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit judecătorilor, victima a suferit mai multe leziuni la nivelul capului, spatelui și picioarelor, care necesită între 40 și 45 de zile pentru vindecare, însă nu este cert dacă bărbatul va supraviețui.

„Voi solicita de urgenţă Guvernului României adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal”

În consecință, liberalul a afirmat că „sângele acestui om nevinovat este şi pe mâinile celor care, din Parlamentul României, au incitat la ură”.

„Ce s-a întâmplat la Cluj este o oroare care pătează imaginea României şi ne arată faţa hidoasă a extremismului. Acest act de o bestialitate rară nu este un incident izolat. Este rezultatul direct al campaniei de ură, xenofobie şi dezumanizare orchestrată de liderii AUR, care de luni de zile otrăvesc spaţiul public.

Să fie clar: sângele acestui om nevinovat este şi pe mâinile celor care, din Parlamentul României, au incitat la ură. Partidul AUR are, moral, mâinile pătate de sângele acestui om. Să nu mai auzim scuzele ridicole că postările lor nu au legătură cu violenţa stradală; ba da, au legătură directă, sunt combustibil pentru ură”, a declarat deputatul Alexandru Muraru.

În acest sens, în calitate de parlamentar, acesta a anunțat că va iniția un pachet legislativ de urgenţă, „un veritabil «Cod roșu împotriva extremismului», care va conţine doi piloni principali:”

„1. Voi solicita de urgenţă Guvernului României adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea Codului Penal, astfel încât motivarea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanţă agravantă specială pentru toate infracţiunile contra persoanei, cu pedepse semnificativ mai mari.

2. Sancţiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură: Voi depune o iniţiativă legislativă de modificare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice, prin care subvenţia de la bugetul de stat să fie suspendată sau redusă drastic pentru orice partid politic ai cărui lideri sau membri sunt condamnaţi definitiv pentru infracţiuni de incitare la ură şi discriminare (Art. 369 Cod Penal). Banii publici nu pot finanţa ura şi violenţa.”