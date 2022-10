Schengen. Ciucă: Cu Olanda sunt unele probleme care trebuie clarificate în relația bilaterală

Nicolae Ciucă a apreciat sprijinul oferit de toți cei cu care s-a întâlnit la Bruxelles în cazul primirii României în Schengen, recunoscând că mai sunt unele aspecte de clarificat la nivel bilateral cu Olanda.

„În ceea ce priveşte Schengen, vreau să vă spun că toţi interlocutorii au subliniat susţinerea de care România se bucură pentru a finaliza procesul de aderare la Schengen. Au fost două activităţi de evaluare, iar rezultate comisiei de evaluare sunt cât se poate de pozitive şi asigură continuarea cadrului de evaluare şi discuţii în vederea clarificării oricărei probleme la nivelul oricărui stat membru Schengen, astfel încât, atunci când va fi luată decizia în Consiliul JAI să avem susţinerea în acest sens”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Premierul a subliniat că „e foarte bine cunoscut că sunt unele probleme care trebuie clarificate în relaţia bilaterală cu Olanda”.

Liderul de la Palatul Victoria a dat asigurări că toate neclaritățile vor fi rezolvate. „Au fost întreprinse demersuri şi am arătat deschidere faţă de punerea la dispoziţie a tututor elementelor necesare. A fost transmisă o scrisoare de invitare la adresa ministrului de Interne olandez, astfel încât o delegaţie să vină în România şi să poată să vadă tot ce s-a întreprins şi am convingerea că toate aceste chestiuni vor fi rezolvate în timp oportun”, a mai spus premierul.

Referitor la MCV, prim-ministrul a spus că a avut discuţii legate de întreg procesul tehnic prin care au fost elaborate legile justiţiei. „Au fost discuţii între ministrul Predoiu şi comisari şi sunt perspective pozitive astfel încât României să îi fie ridicat acest capitol al MCV”, a conchis Nicolae Ciucă.

Premierul a menționat că subiectele pe care le-a abordat la Bruxelles au fost Schengen, MCV, PNRR, Republica Moldova, Ucraina, dar și asigurarea securității regionale, dat fiind că s-a văzut și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Bilanțul după întrevederea cu eurodeputații și Vălean

„Am avut o discuție foarte aplicată cu europarlamentarii români, reconfirmare a faptului că, indiferent de opțiunea politică, avem în comun prioritățile României europene.Am subliniat că este nevoie de coordonare pentru promovarea obiectivelor țării noastre în context european și am apreciat deschiderea lor de a fi parte la acest efort comun.Așa cum am pledat în toate întâlnirile oficiale avute în aceste zile la Bruxelles, România este pregătită să adere la Spațiul Schengen”, puncta Nicolae Ciucă, după întrevederea cu eurodeputații și comisarul european Adina Vălean.

„Rezultatele pozitive ale misiunii de evaluare din prima parte a lunii octombrie oferă o bază consistentă pentru obținerea garanțiilor politice necesare adoptării rapide a deciziei de aderare, iar acesta este mesajul pe care i-am rugat pe europarlamentarii români să îl susțină.Dosarul privind securitatea energetică rămâne de mare interes pentru noi toți. România sprijină pe deplin măsurile agreate la nivel european în ceea ce privește reducerea prețurilor la energie şi securitatea aprovizionării și va folosi banii europeni pentru a consolida măsurile de protejarea a cetățenilor și a economiei”, a completat Ciucă.

„Accesarea resurselor disponibile prin PNRR și prin programele operaționale necesită un efort permanent. Am subliniat angajamentul Guvernului pentru implementarea angajamentelor asumate prin PNRR și am arătat că circumstanțe obiective ne determină să solicităm o ajustare a unor jaloane, precum cel referitor la alocarea procentului din PIB pentru pensii”, a completat liderul de la Palatul Victoria