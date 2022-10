Premierul Belgiei: Sperăm că pasul final spre aderare României la Schengen va fi făcut

Premierul Belgiei a declarat în urma discuțiilor cu șeful Executivului român, Nicolae Ciucă, potrivit News, că speră ca „pasul final” spre aderarea Româniai la Schengen să fie făcut.

„Am mai discutat despre perspectiva aderării României la Schengen şi ştim că au fost înregistrate progrese de către Guvernul pe care îl conduceţi. Sperăm că pasul final spre aderare va fi făcut şi este un subiect foarte important pentru România şi populaţia României. Mulţumesc mult pentru o conversaţie grozavă şi sper să continuăm colaborarea foarte bună pe care ţările noastre o au”, a afirmat Alexander De Croo, potrivit News, într-o declaraţie comună de presă cu premierul Nicolae Ciucă.

Șeful Executivului din Belgia a mulțumit României pentru „toate eforturile în sprijinirea refugiaţilor ucraineni, în ajutarea tuturor pentru a face faţă unor circumstanţe foarte dificile. Vreau să remarc semnarea acestor documente bilaterale care vor ajuta în dezvoltarea reactoarelor modulare mici care vor fi importante în producerea energiei pe viitor”, a mai spus Alexander de Croo, explicând că discuțiile au vizat și „surse eoliene de producere a energiei, unde România are mare potenţia”.

Olanda ține România în șah pe tema aderării la Schengen

Premierul Olandei susține că țara sa nu se opune primirii României în Schengen, acceptarea fiind condiționată de mai multe evaluări ale CE, care să arate că România a bifat toate reformele, inclusiv privind statul de drept.

Rutte a subliniat însă că vrea să se asigure că îndeplinește toate condițiile. „E foarte important ca toată informația să fie pe masă. Comisia Europeană lucrează acum. Olanda nu se opune aderării României la Schengen. De aceea am menționat MCV-ul (n.r. – Mecanismul de Cooperare și Verificare). Trebuie să avem suficienți pași pozitivi și să avem un stat de drept structural mai bun. Au fost făcuți pași înainte”, a declarat premierul olandez.

Rutte nu a vrut nici să dea vreun termen privind momentul când România ar putea fi primită în Schengen. De asemenea, șeful Executivului olandez a punctat faptul că toate țările care îndeplinesc condițiile vor fi primite fără probleme.

Kelemen: Rutte face un joc de politică internă

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat însă că premierul Olandei face un joc de politică internă și că România îndeplineşte toate criteriile pentru a intra în spaţiul Schengen.

„În primul rând pentru Schengen există doar criterii tehnice, nu criterii politice. Acest lucru îl ştie şi premierul Rutte. Din păcate, noi am acceptat din 2011 că pentru noi există şi alte criterii. A fost o greşeală, indiferent cine a fost preşedintele, cine a fost premierul, cine a fost la guvernare şi ce coaliţie, nu trebuia să acceptăm de la bun început, fiindcă nu există în acordul pentru Schengen alte criterii decât cele tehnice. În 2011 exista un raport al Comisiei şi prima rezoluţie în Parlamentul European care spunea că România îndeplineşte criteriile tehnice. Şi s-au trezit unii: «Da, e adevărat, dar hai să mai vedem ce-i cu MCV, cu statul de drept». Şi tot aşa am mers până în 2022 şi este umilitor când ştii că ai îndeplinit criteriile şi tot timpul vine cineva şi spune: ;Da uite am uitat să spun că nu te-ai fardat bine, trebuia un pic altfel». Deci ăsta este adevărul pur. Şi în 2011, şi în 2012, noi aveam îndeplinite aceste condiţii", a spus Kelemen Hunor