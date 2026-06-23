PSD îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier: „Avem cea mai mare încredere”

Deputata PSD Natalia Intotero a spus marți, 23 iunie, că prima opțiune de premier pentru social-democrați este Sorin Grindeanu. Anunțul vine după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Parlamentului.

„Ca de fiecare dată, PSD și-a asumat cu responsabilitate guvernarea. Avem mai mulți colegi, desigur, prima opțiune este domnul președinte Sorin Grindeanu (...).

Este opinia tuturor colegilor, este normal, este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu”, a spus Intotero pentru Rfi.

Natalia Intotero respinge propunerea liderului PNL, Ilie Bolojan, privind susținerea unui Guvern minoritar și semnarea unui pact cu obiective naționale pe termen scurt:

„Pe termen scurt? Păi, orice ministru în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie două luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Și atunci, ce faci? Pui un Guvern pe două luni, ca după aceea să-l schimbi? Păi, vedeți ce viziune de susținere a economiei are domnul Bolojan? Vedeți pentru ce acest om ar trebui să plece acasă și să ne lase în pace?”.

Întrebată cine ar putea face parte dintr-un eventual Guvern PSD, deputata a răspuns: „PSD și cu toți cei care vor să susțină acest Guvern. Dacă nu, anticipate, nu ne este frică de anticipate”.

La remarca realizatorului că în caz de alegeri anticipate, AUR ar putea să câștige la pas, Natalia Intotero a precizat: „Va câștiga în detrimentul tuturor celorlalte partide, care din cauza unui orgoliu neînțeles, au dus România în această situație”.

Anterior, Ludovic Orban a transmis că președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu poate fi desemnat „sub nicio formă” premier în momentul de față, ci trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură.

„Sub nicio formă Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Acum, ar fi o nouă greșeală gravă a lui Nicușor Dan dacă îi dă mandat președintelui PSD.

Atât guvernul Tomac cât și guvernul Veștea au fost, de fapt, guverne PSD. Și ambele au eșuat. Tomac și-a depus mandatul și guvernul Veștea a fost respins de parlament. Adică, PSD este cel care a eșuat de două ori în tentativa de a obține majoritate pentru două propuneri de prim-ministru asumate și susținute doar de PSD”, susține fostul premier.