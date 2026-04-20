Video Președintele Nicușor Dan spune că România se află într-un „război informațional”: „Cine are o educație financiară va ști că nu există profit de 300%”

Nicușor Dan, președintele României, se află luni, 20 aprilie, la Academia de Studii Economice din București, unde a declarat că în acest moment România se află într-un război informațional, ceea ce creează o nesiguranță asupra democrației.

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța educației financiare, avertizând că lipsa acesteia poate duce atât la decizii individuale greșite, cât și la politici publice nocive, cu impact asupra întregii economii.

Președintele a insistat asupra rolului educației financiare la nivel individual, arătând că aceasta este indispensabilă într-o societate modernă.

„Subiectul educației financiare e foarte important. În primul rând, la nivel individual. E important ca un tânăr care iese din școală, un om adult, să cunoască ecosistemul financiar care-l înconjoară. Cum se ia un credit, cum se compară, cum se poate investi... astea sunt chestiuni elementare fără de care, în secolul XXI, ești lipsit de niște abilități absolut esențiale”, a explicat acesta.

Șeful statului a evidențiat și impactul educației financiare asupra societății, afirmând că nivelul acesteia influențează direct dezvoltarea economică.

„Există o corelație între prosperitatea unei țări și nivelul de educație financiară. Și corelația asta e demonstrată în studii”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a explicat că o populație informată determină și direcția politicilor publice.

„Când ai niște oameni care au o educație financiară, ei vor influența politicile publice. Politicienii se uită la ce gândesc oamenii de la care vor cere votul și, în funcție de asta, merg într-o parte sau alta cu politicile publice”, a precizat președintele.

Totodată, el a atras atenția asupra riscurilor generate de lipsa de cunoștințe în domeniu.

„Din păcate, am văzut exemple în care o lipsă de cunoaștere financiară a societății a dus politicianul în decizii nesănătoase pentru economia românească și pentru prosperitatea colectivă”, a avertizat acesta.

Nicușor Dan a subliniat că educația financiară contribuie și la dezvoltarea mediului de afaceri.

„O societate cu o educație financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat. Fără antreprenoriat, economia scârțâie”, a declarat el.

De asemenea, a punctat problema capitalului în economie.

„Nu avem suficient capital. O societate cu o educație financiară sănătoasă va avea un apetit pentru a duce capitalul spre zona privată a economiei, unde este nevoie de acel capital”, a adăugat președintele.

„Trăim un război informațional”

În final, șeful statului a atras atenția asupra fenomenului dezinformării, inclusiv în domeniul financiar.

„Noi trăim un război informațional. De incertitudine, pe care-l vedem la toate nivelurile, inclusiv la reclame pe internet în care domnul guvernator vă invită să... false reclame, ca să fie foarte clar, în care domnul guvernator vă invită să investiți ca să aveți profit de 300%”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a explicat că educația financiară este esențială pentru a recunoaște astfel de capcane.

„Cine are o educație financiară va ști că nu există profit de 300%. Și ăsta este doar un aspect al războiului informațional și al dezinformării”, a afirmat el.

Președintele a avertizat că efectele dezinformării pot merge dincolo de domeniul economic.

„Alte aspecte vizează însăși încrederea oamenilor în democrație și încearcă să-i ducă către modele autoritare. Și asta e o chestiune extrem, extrem de serioasă”, a concluzionat Nicușor Dan.

