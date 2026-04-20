Cum a ajuns AUR să facă toate jocurile de putere

Există un punct în care PSD și președintele Nicușor Dan se întâlnesc. Ieșirea social-democraților de la guvernare ar putea bloca țara într-o perioadă în care conflictele din jur nu se opresc.

PSD crede că-l poate debarca rapid pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului pentru ca ulterior să-i slăbească autoritatea în partid și să poată schimba direcția PNL. Nu e prea clar care e adevăratul motiv al social-democraților: de ce vor neapărat să scape de Ilie Bolojan după 10 luni în care au acceptat deciziile lui?

Există unele mize clientelare, a sugerat primul-ministru atunci când s-a referit la șobolanii din cămara țării și la faptul că el ar fi aprins lumina și i-ar speriat pe cei care ar fi urmat să se ghiftuiască din avuția comună.

De ce șeful guvernului nu spune lucrurile pe nume? Unde sunt fisurile prin care se pot strecura rozătoarele, de ce nu le astupă, dar mai ales cine sunt acei șobolani care s-au speriat și acum vor să-l dea jos? Poate că primul ministru semnalează că e gata de încă un compromis pentru a păstra coaliția.

Joc riscant al șefului PSD

Șeful PSD, Sorin Grindeanu spune că social-democrații se retrag de la guvernare și că sunt gata să numească un nou premier. Această încercare de a-l pune la colț pe Ilie Bolojan s-ar putea să-l coste mult pe Grindeanu, fiindcă mai mulți lideri din zona civică au anunțat proteste împotriva lui.

În 2017, când Sorin Grindeanu era doar un premier de carton aflat la dispoziția lui Liviu Dragnea, strada l-a obligat să retragă Ordonanța de Urgență 13/2017 dată „noaptea ca hoții”, prin care se schimba Codul Penal dezincriminând parțial abuzul în serviciu, în așa fel încât președintele de atunci al PSD să scape de dosarul penal care în cele din urmă l-a dus la închisoare.

De la acele mișcări de stradă i s-a tras pierderea funcției de prim-ministru. PSD l-a dat jos pe Sorin Grindeanu în cele din urmă, după șase luni ca premier, prin moțiune de cenzură, fiindcă nu voia să plece de la vârful guvernului, deși tot restul cabinetului își dăduse demisia.

De altfel, doar 12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu (INSCOP, martie 2026) și numai 4,7% și-l doresc prim-ministru (Agenția de Rating Politic, aprilie 2026). Cea mai mare încredere o are George Simion (34%) și tot el e dorit în fruntea guvernului de cei mai mulți votanți (20,9). După el, însă, Ilie Bolojan este pe locul al doilea ca opțiune pentru funcția de premier (16,2%). La capitolul credibilitate, locul secund după liderul AUR este disputat în marja de eroare de președintele Nicușor Dan (27,6%) și Ilie Bolojan (25,1%).





Pe cine și de ce deranjează Ilie Bolojan

Menținerea popularității lui Bolojan, în ciuda modificărilor de taxe și impozite, a crizei economice acute și a scăderii puterii de cumpărare îi deranjează deopotrivă pe Nicușor Dan și pe Sorin Grindeanu. Pe amândoi îi supără simpatia de care se bucură premierul și care crește pe măsură ce ecuația împotriva lui devine tot mai evidentă.

Spre deosebire de președintele Nicușor Dan, care a promis în campania electorală că va pune justiția la treabă, iar apoi i-a adus la vârf pe procurorii care au îngropat marile dosare și care au preferat blatul cu PSD, premierul Ilie Bolojan și-a ținut promisiunile. Nu a candidat pentru Cotroceni, deși ar fi avut prima șansă, nu a cedat populismelor cerute de PSD și nu a răspuns presiunilor magistraților când le-a modificat pensiile. Mai mult, a spus că nu îl va contracandida pe Nicușor Dan peste patru ani.

PSD vrea să scape de Bolojan pentru că pierde electorat văzând cu ochii. Președintele pare la rândul lui nefericit de comparația permanentă cu Bolojan și mai ales de faptul că în jurul lui se strâng oamenii care altădată îl susțineau pe el. În plus, Nicușor Dan e neliniștit de eventualitatea unei suspendări, fiindcă ar putea fi punctul terminus al carierei sale politice. Frica lui Grindeanu de a nu pierde partidul și frica președintelui Dan de a nu-și pierde fotoliul par să se conjuge împotriva premierului.





Ce urmează?

Totuși, Ilie Bolojan a declarat că șeful statului nu i-a cerut demisia. În schimb, nici nu a făcut declarații prin care să-i arate sprijinul. Așa că premierul rămâne pe poziții și PSD își retrage miniștrii.

Ce urmează? Totul depinde de AUR. Social-democrații au anunțat că nu vor să depună o moțiune de cenzură, liberalii au spus că nu vor mai guverna cu PSD dacă aceștia rup protocolul de guvernare.

Totul pare blocat. PSD așteaptă ca AUR să depună o moțiune de cenzură prin care să-l arunce pe Bolojan peste bord: o parte din AUR n-ar vrea să intre în trena social-democraților, iar George Simion pune condiția ca viitorul premier să fie Călin Georgescu. PNL, pe de altă parte, poate guverna doar cu USR și UDMR, dar nu va putea trece nicio lege importantă fără PSD sau AUR.

Cum au ajuns radicalii să aranjeze cărțile puterii? Cu ajutorul președintelui Nicușor Dan și al liderului PSD Sorin Grindeanu.

Sabina Fati - DW