Video „Gluma zilei”. Videoclipul cu Radu Miruță care a încins spiritele pe internet: „Putin a zis că se retrage după ce a văzut clipul”

Organizația USR Tineret a generat un val de reacții în mediul online după publicarea unui videoclip pe platforma TikTok, avându-l în centru pe Radu Miruță, ministrul Apărării. Materialul, menit să transmită un mesaj de siguranță și încredere, a devenit rapid subiect de dezbatere între susținătorii partidului și criticii care consideră abordarea drept una nerealistă sau chiar umoristică.

Videoclipul rulează pe fundalul sonor al celebrei piese „Papaoutai” a artistului Stromae, un detaliu care adaugă o notă amuzantă montajului. Versurile traduse în limba română subliniază o căutare a figurii protectoare: „Unde e tatăl tău? / Spune-mi, unde e tatăl tău? / Fără măcar să trebuiască să îi vorbească / El știe ce nu e în regulă / Ah, sfânt tată / Spune-mi, unde ești ascuns? / Trebuie să fie de cel puțin o mie de ori de când / Mi-am numărat degetele”.

În clip, peste imaginea oficialului apare textul: „Nu ți-e teamă? Stai în România.”, urmat de răspunsul: „Nu, pentru că știu cine mă apără.” În descrierea postării, USR Tineret adaugă: „Cu el suntem mereu în siguranță”, referindu-se la ministrul Apărării.

Reacțiile internauților: Între susținere și ironie

Secțiunea de comentarii a devenit imediat un câmp de luptă pentru opinii divergente. Pe de o parte, există utilizatori care salută competența echipei, unul dintre aceștia afirmând că „Miniștrii USR sunt cei mai capabili din guvernul lui Bolojan. Susțin și doresc USR-izarea României!”. De cealaltă parte, criticii nu au ezitat să taxeze postarea, unii considerând că formațiunea politică nu se diferențiază de restul clasei politice prin comentariul: „USR = PSD pe albastru”.

O mare parte din comunitatea online a pus la îndoială expertiza lui Radu Miruță în domeniul militar, având în vedere parcursul său profesional. Un internaut a punctat ironic: „De la Economie la Apărare... bun la toate, dar fără nicio legătură cu sistemul de apărare al țării”. Alții au tratat întregul clip ca pe o glumă, întrebându-se dacă autorii sunt serioși: „Hahahhaha! Gluma zilei :)) sunteți ok??” sau „Ați uitat să menționați că e pamflet videoul”.

Sarcasmul a atins cote maxime în comentarii precum „să mă apere ăsta? ha..ha...ha..” sau „Cel mai tare banc!”. Un utilizator a mers chiar mai departe cu ironia, făcând referire la contextul geopolitic: „Putin a zis că se retrage după ce a văzut video-ul. Se retrage în altă cameră ca să râdă”. Totuși, au existat și reacții extrem de dure, care reflectă polarizarea politică din România, unii internauți folosind termeni radicali precum „USR cancerul României”.