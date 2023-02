Scandal cu iz penal între Clotilde Armand și un consilier PNL. Ce acuzații își aduc

Primarul Sectorului 1 a solicitat liberalilor revocarea lui Dan Podaru din funcția de consilier local, acuzând că acesta urmează să fie audiat ca martor în dosarul privind rezilierea contractului cu Romprest. În replică, consilierul a anunțat că va depune o plângere penală împotriva edilului.

Clotilde Armand susține că Dan Podaru urmează să fie audiat ca martor în procesul în care Primăria Sectorului 1 cere rezilierea contractului cu Romprest, acesta fiind chemat „să susțină cauza operatorului de salubritate.

„Un lucru grav se întâmplă astăzi în procesul în care cerem rezilierea contractului cu operatorul de salubrizare, la ora 15.00 este un termen important la Tribunalul București. Judecătorii urmează să audieze ca martor un consilier local PNL, la solicitarea avocaților Romprest. Da, ați auzit bine, un ales local -care este foarte vocal când se discută despre bugetul pentru salubrizare sau despre rezilierea contractului- este chemat să susțină cauza operatorului de salubritate. Cer public președintelui PNL Sectorul 1, Sebastian Burduja, și președintelui PNL București, Ciprian Ciucu, ca aleșii PNL să nu se implice în acest proces și să-l revoce din funcția de consilier local pe Dan Podaru. Un ales local trebuie să vegheze la cheltuirea corectă a banilor publici, nu să devină apărătorul unei firme private, ceea ce face acest consilier este un conflict de interese uriaș”, susține edilul, într-o postare pe Facebook.

Consilierul local al PNL a răspuns acuzațiilor primarului Sectorului 1 și precizează că aceasta, prin postarea de pe rețelele de socializare, încalcă Codul Penal, iar din acest motiv va depune o plângere penală împotriva edilul.

„Primarul penal Clotilde Armand incalca, prin postarea de pe pagina ei de Facebook, referitoare la mine, Codul Penal. Prin postarea calomnioasa, denigratoare si ilegala referitoare la mine, Primarul Clotilde Armand realizeaza conform Codului Penal, art. 272, “influentarea declaratiilor”. Este evident faptul ca Primarul abuziv savarseste infractiunile prevazute de art. 272, prin solicitarile explicite pe care le realizeaza prin intermediul textului si prin presiunea publica evidenta”, susține liberalul.

Dan Podaru a precizat că a fost ales în funcția de președinte al Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale existente între Primăria Sectorului 1 și compania Romprest, iar din aceasta calitate „am participat la diverse emisiuni televizate, am redactat materiale si am oferit declaratii presei scrise, radiourilor si televiziunilor referitoare la ilegalitatile pe care a incercat sa le comita Primarul Clotilde Armand”.

„Trebuie precizat faptul ca declaratiile Primarului conform carora sunt „foarte vocal cand se discuta despre bugetul pentru salubrizare sau despre rezilierea contractului” sau ca ceea ce fac este „un conflict de interese urias”, reprezinta o calomnie si o forma continuata de denigrare, dezinformare si manipulare a opiniei publice. Implicarea mea in toate activitatile pe care le desfasor la nivelul Consiliului Local are ca element central doar respectarea legii si intereselor cetatenilor. Interesul si implicarea in problema conflictului cu prestatorul de salubritate nu a fost si nu este in niciun moment un „conflict de interese”, ci chiar datoria mea institutionala, profesionala, data de functia de Presedinte al Comisiei Mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre PS1 si compania Romprest, dobandita legal si democratic, prin votul colegilor mei Consilieri”, a afirmat consilierul local.

Burduja: Se întâmplă lucruri grave în Primăria Sectorului 1

Președintele PNL Sectorul 1 susține că la Primăria Sectorului 1 se întâmplă lucruri grave, menționând că bugetul local nu a fost aprobat încă.

„Noi avem acum în dezbatere un buget la Sectorul 1. Sectorul 1, din păcate, nu are bugetul aprobat încă. E un buget nejustificat, neargumentat. Noi îl considerăm ilegal, din păcate, cu o serie de costuri complet absurde şi recent s-a vorbit de celebrele pubele de mii de euro sau de zeci de mii de euro. Se întâmplă lucruri grave în Primăria Sectorului 1 şi, din păcate, se întâmplă sub acest mandat. Noi am sperat că abuzurile pe care le-am sesizat la administraţia anterioară Tudorache nu se vor repeta în acest mandat, dar vedem că şi la Poliţia Locală, cu oameni numiţi de actualul primar sunt probleme cu legea şi la partea de spaţii verzi există 100 de milioane de lei cheltuiţi, dar nu ştim pe ce, că trei sferturi dintre pomi s-au uscat. Adică sunt probleme grave de management şi, din păcate, şi de integritate”, a afirmat Burduja, într-un interviu la Prima News.