Scandal Clotilde Armand - Ciprian Ciucu. Liderul PNL: Toată lumea îi pute, toți suntem ticăloși

Clotilde Armand și Ciprian Ciucu au ajuns să se atace reciproc, după ce liderul PNL București a criticat promisiunea voucherelor pe care vrea să le dea primarul Sectorului 1 și i-a cerut să decidă cu cine vrea să facă majoritatea politică.

Totul a început în momentul în care Ciprian Ciucu a declarat că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, nu are bază pentru a da tichete sociale în valoare de 1.000 de lei per persoană. „Nu văd care e baza legală. Pentru că asta a fost așa, o idee aruncată în spațiul public. Dar vă zic: nu are bază legală. Evident, nu votăm orice prostie. Nu știu ce are de câștigat doamna primar cu această măsură, pentru că se adresează altui electorat. Nu propriului electorat”, a afirmat Ciucu, într-un interviu la Guerilla.

Mai mult a atras atenția că va avea probleme de gestionare administrativă. „Imaginați-vă ce înseamnă să ai 17.000 de oameni care vin să deconteze facturi de uși, ferestre și centrale termice. Capacitatea administrativă a unei primării va fi pusă la încercare. Din punctul meu de vedere, primarul trebuie să vină cu proiecte și să își câștige Consiliul Local, inclusiv să facă compromisuri”, a completat Ciucu.

Clotilde Armand: Este trist să văd decăderea ta morală

Declarațiile lui Ciucu au dus la reacția virulentă a primăriței de la Sectorul 1. „Este foarte trist să văd decăderea ta morală și faptul că nu ești în stare să faci reforme administrative adevărate - le faci doar la televizor, acolo unde partidul tău aruncă cu mii de euro din bani publici ca să linșeze adversarii politici. Tu faci doar alianțe cu cei pe care în trecut îi acuzai că sunt corupți. Este foarte trist să te văd atât de frustrat și neputincios în fața celor care conduc cu adevărat PNL București. Pentru că tu nu o faci” , susține edilul Sectorului 1.

Clotilde Armand îl acuză pe Ciprian Ciucu de încurajarea șantajului la adresa sa „prin neimplicare”, în ceea ce privește scandalul aprobării bugetului și proiectelor de investiții de la Sectorul 1 al Capitalei.

De asemenea, aceasta susține că președintele PNL București s-a împotrivit propunerii unei colaborări la nivel de București. „Atunci când am propus o colaborare la nivel de București te-ai împotrivit. Tu și șefii tăi. Pentru că interesele liberalilor privind banii pentru Romprest erau vitale. Uite că DNA v-a dat planurile peste cap și mi-a dat dreptate. Prejudiciul de 1 miliard lei cauzat de PNL și PSD de la servicii fictive de curățenie efectuate de o firmă adusă de PNL pe 25 de ani. Și pentru asta ați blocat votarea bugetului luni de zile și ați șantajat primarul” , susține Clotilde Armand pe Facebook.

Ciucu: Armand conduce primăria dictatorial, netransparent, isteric

„Vă rog să mă credeți că am făcut timp de câteva luni tot ce a fost omenește posibil, începând de vara trecută, după ce am fost ales președinte PNL București, să-i asigur sprijinul PNL Sector 1 pentru a-și putea îndeplini mandatul. Efortul meu m-a dus atunci chiar aproape de un conflict cu proprii mei colegi. Eu am insistat că trebuie să menținem majoritatea, ei îmi spuneau că dna. Armand este o persoană profund conflictuală și că este imposibil. Conduce primăria dictatorial, netransparent, isteric. Implicat fiind în acele lungi discuții, vă spun pe cuvânt de onoare, că orice se decidea nu era respectat de către doamna Armand. Nimic” , susține edilul liberal pe Facebook.

Ciprian Ciucu susține că, în calitatea sa de președinte PNL București, a reușit să aibă „o relație excelentă, fiind în contact permanent cu Primarul Sectorului 2 (USR), cu viceprimarii și consilierii USR din Sectorul 6 și cu consilierii generali ai USR. O relația bazată pe respect, deferență și focalizată pe scopul comun de a guverna cât mai bine administrațiile în care avem majoritatea”.

Potrivit primarului Sectorului 6, probleme din Sectorul 1 sunt create de Clotilde Armand și „prin modul în care înțelege șă își exercite funcția de autoritate publică: conflicte generalizate, cu toată lumea, permanent, inducând manipulativ senzația falsă de cetate asediată. Nu este cazul. Toată lumea îi pute, toți sunt hoți, toți sunt ticăloși, absolut toți și permanent. Toată comunicarea ei publică nu este despre ce a făcut în Sectorul 1 ci despre pe cine să mai atace”.

„Mă acuză că nu am făcut reforme și că am rezultate doar pe Facebook. Pe mine. Ea. Este efectiv ridicol. A cultivat permanent o situație conflictuală cu PNL Sector 1, cu consilierii generali ai PNL pe care i-a atacat repetat și cu mine, cel care i-am apărat interesele în fața colegilor mei din Consiliul General. A deschis fronturi în toate direcțiile: în interiorul primăriei Sectorului 1, cu instituțiile subordonate” , a conchis șeful PNL București.