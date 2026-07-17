 Grindeanu răspunde după declarațiile lui Ciucu privind averile politicienilor: „Orice chestiune pe care o am e justificată” | adevarul.ro
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Grindeanu răspunde după declarațiile lui Ciucu privind averile politicienilor: „Orice chestiune pe care o am e justificată”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a răspuns primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce acesta a afirmat că, deși a administrat bugete importante de-a lungul carierei sale, nu a acumulat averi comparabile cu cele ale altor politicieni. 

Sorin Grindeanu/FOTO: Mediafax
Sorin Grindeanu/FOTO: Mediafax

„Să știți că eu am crescut la țară, am crescut la bloc. Orice chestiune pe care o am e justificată. Nu sunt un om bogat, dar nu sunt nici un om sărac”, a spus Grindeanu joi, 16 iulie, la Antena 3 CNN. 

Președintele PSD adaugă că averea sa este transparentă având în vedere anii petrecuți în politic, fiind mereu supus verificărilor.

„Lucrurile astea se văd în declarația de avere pe care o am publică sau dacă cum să spun cineva are semne de întrebare. Nu am niciun fel de problemă să dau toate datele. Sunt de atâția ani în politică încât am fost întors pe toate fețele.

Fie că am fost viceprimar, președinte de Consiliul Județean, prim-ministru, ministru și așa mai departe, încât viața mea, din acest punct de vedere, este la vedere”, continuă acesta. 

Grindeanu afirmă și că există o diferență majoră între el și Ciprian Ciucu.

„E o diferență mare între mine și dânsul. Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă sute de mii de euro. În acest moment domnul Ciucu este suspect, este inculpat într-un dosar că a luat șpagă de la niște dezvoltatori imobiliari. Restul este gargară”, spune liderul PSD. 

Ciucu: „Câți primari stau într-un apartament cu trei camere în Drumul Taberei?”

Recent, primarul Capitalei a vorbit despre administrația Bucureștiului, corupție și averile politicienilor.

„Sunt acuzat de mită, că am luat mită. Păi unde-i mita aia? Nu trebuie să vadă cumva în stilul vieții mele? Nu am luat mită, ci s-au făcut niște plăți în numele meu, dacă s-or fi făcut, că asta încearcă ei să demonstreze, pe care eu aș fi știut în campania electorală”, a declarat primarul general, vineri, în podcastul Cerne și Discerne cu Mihai Răzvan Moraru.

Edilul Capitalei a spus că, de când este în politică, nu și-a schimbat stilul de viață și a dat ca exemplu locuința în care spune că trăiește.

„Eu nu sunt un tip bogat. Nu mi-am schimbat stilul de viață. Sunt primar aproape de șase ani. Nu m-am dus nici la Monaco cu Nordis-ul. (...) Câți primari care au avut bugetele pe care le-am avut eu în subordine, ca primar de sector, stau într-un apartament cu trei camere în Drumul Taberei? Câți?”, a spus Ciucu.

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