Salariile demnitarilor, stabilite de partidele semnatare ale acordului politic. Pîslaru: „Eu am primit grila pe e-mail”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a declarat vineri, 14 august, că grila de salarizare pentru demnitari inclusă în proiectul noii legi a salarizării a fost convenită de liderii grupurilor parlamentare ale partidelor semnatare ale acordului politic și transmisă ulterior ministerului.

„Am primit un e-mail de la Camera Deputaților în care mi s-a comunicat că liderii de grupuri politice semnatare ale acordului au convenit asupra grilei de demnitari. Prin urmare, grila de demnitari este propunerea celor patru partide. (...) Mi-au transmis o grilă de demnitari care a fost analizată cu experții Băncii Mondiale. O anumită zonă a fost considerată de oportunitate pentru încadrarea de la unu la opt, altă zonă avea anumite inechități și n-am putut să le acceptăm tehnic”, a explicat Pîslaru, citat de Agerpres.

Potrivit ministrului, grila transmisă de partidele politice a fost acceptată de Guvern deoarece Executivul condus de Ilie Bolojan „nu are, în prezent, capacitatea de a propune lucruri", fiind interimar.

„Guvernul Bolojan are secretariat tehnic în care pregătește pentru liderii grupurilor politice un proiect”, a afirmat ministrul Muncii.

Diferență de 7,5 miliarde de lei între cele două variante

Dragoș Pîslaru a susținut că proiectul aflat în minister la momentul preluării mandatului avea un impact bugetar semnificativ mai mare decât varianta convenită ulterior la nivel politic.

„Am plecat de la o muncă care era deja în minister, deşi se zice în spațiul public că lucrurile stau diferit şi că ar fi fost diferenţe de versiuni. Versiunea pe care am primit-o la predare-primire era o versiune de 15,5 miliarde sub semnătura domnului ministru Manole, în timp ce acordul politic a fost să prezentăm în spațiul public o versiune de 8 miliarde. Prin urmare, orice fel de comparație, în care se compară un proiect de 15,5 miliarde cu un proiect de opt miliarde şi se zice ce bun era proiectul de 15,5 faţă de ăla de opt, este nu numai calomnioasă şi încercând să sugereze ceva, ci complet mincinoasă”, a declarat ministrul interimar al Muncii.