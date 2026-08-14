Câți bani mai poate salva România din PNRR. Dragos Pîslaru: „Problema rămasă este cea a voinței politice”

Dragoș Pîslaru a vorbit despre stadiul PNRR, câte investiții mai reușește Guvernul sa facă până la finalul lunii august și care este procentul reformelor adoptate. „Ar putea sa ajungă la 97,92% din PNRR”, spune ministrul interimar al Investițiilor si Proiectelor Europene.

Pe 31 august se încheie termenul pe care l-a avut la dispoziție România pentru a finaliza proiectele din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că toate proiectele de pe componenta de grant au fost duse la bun sfârșit, dar la capitolul reforme, mai rămân îngrijorări.

„Ca să înțelegem cum suntem, într-un total de 13,57 de miliarde pe care România le-a avut alocate, de la început, de la începutul semnării PNRR-ului, aceeași sumă, noi vom ajunge, după cererea de plată numărul cinci, la 10,6 miliarde. Prin urmare, aș vrea să fie foarte clar pentru toată lumea că miza sumei nerambursabile pe PNRR va fi redusă la acest cuantum de cerere de plată șase, 2,58 miliarde”, a declarat ministrul interimar, scrie Mediafax.

Ce reforme nu au reușit să treacă de testul Parlamentului

Fie că unele dintre reformele asumate au fost adoptate înainte de demiterea Guvernului, când acesta încă avea puteri depline, fie prin asumare de răspundere în Parlament, fie că au fost trecute prin legislativ în sesiune extraordinară, sau încă își așteaptă rândul pentru a intra în acest proces, Dragoș Pîslaru spune că mai există îngrijorări.

„Aș vrea să vă spun că dacă aceste reforme, și bineînțeles nu vă ascund că avem acea îngrijorare pe care am manifestat-o și public legat de proiectul cu decarbonizarea, acel amendament trebuie să fie respins pentru ca să nu avem o problemă cu această cerere finală. În aceste asumții este foarte important de înțeles că România, dacă ar reuși să adopte aceste reforme, ar putea să ajungă la 97,22% din PNRR”, a adăugat Pîslaru.

Vești bune pentru stadiul proiectelor din bani europeni

Ministrul interimar spune că în finalizarea proiectelor cu finanțare europeană nu au existat probleme. Ele vor fi finalizate până la finalul lunii august, atât cele din responsabilitatea ministerului Educației, cât și cele din Dezvoltare sau Transporturi.

„Toate cele cinci spitale se termină. Zona de autostradă A7, două segmente sunt deja cu procesele-verbale de recepție. Al treilea o să aibă înainte de 31 august procesul de recepție cu anexe, convenit deja de altfel în negocierea Comisia Europeană. Deci, practic, indicatorul acum pe toată componenta de împrumut este o sumă financiară și nu mai este închiderea lucrărilor, ceea ce ne permite ca tot efortul pe care România îl face până pe 31 august să fie finanțat din PNRR”, a concluzionat Dragoș Pîslaru.

Problema rămasă este cea a voinței politice, spune ministrul intertimar. După discuțiile de la Cotroceni încă acesta nu vede „o voință manifestată” pentru cea mai importantă lege de care depind banii din PNRR, Legea Salarizării.