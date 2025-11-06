search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Cum poți deveni observator electoral la alegerile parțiale din 7 decembrie. Coaliția VotCorect lansează campania de înscrieri

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Un consorțiu format din organizații civice angajate în apărarea democrației și a drepturilor omului, Coaliția Vot Corect, lansează campania de înscrieri pentru observatori independenți la alegerile parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie în București, în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară. 

Înscrierile sunt pănă pe 2 decembrie FOTO Reuters
Înscrierile sunt pănă pe 2 decembrie FOTO Reuters

Observatorul este un cetățean cu drept de vot, voluntar, care nu face parte din niciun partid politic. Rolul său este să urmărească corectitudinea procesului electoral în secțiile de votare, fără a interveni direct în desfășurarea operațiunilor electorale. Persoanele care doresc să se înscrie ca observator trebuie să nu fie implicate activ în campania electorală a unui partid sau candidat în aceste alegeri. De asemenea, activitatea de observator este incompatibilă și cu cea de candidat (chiar și independent), delegat din partea unui partid politic, de operator de calculator sau de membru al unui birou electoral.

Acreditarea observatorilor este făcută de către Expert Forum. Echipa Vot Corect va verifica fiecare profil în parte înainte de a solicita acreditarea biroului electoral de circumscripție (procedura este diferită față de alegerile din 2024 și 2025).

Vor fi acreditați observatori pentru alegerile organizate pentru primarul general al Bucureștiului, președintele consiliului județean Buzău și primari în Remetea (BH); Mihai Eminescu (BT); Marga (CS); Dobromir (CT); Lumina (CT); Găești (DB); Sopot (DJ); Valea Ciorii (IL); Vânători (IS); Poienile de sub Munte (MM); Șieu (MM); Cârța (SB).

Cum te poți înscrie ca observator

Înscrierea ca observator se face exclusiv online, prin platforma observatori.votcorect.ro. Cei interesați trebuie să completeze un formular în care vor furniza datele necesare acreditării, precum și o declarație pe proprie răspundere că vor respecta condițiile acreditării.

Activitatea de observator nu este remunerată, ci se bazează pe voluntariat, dar coaliția VotCorect se asigură că aceștia sunt pregătiți și informați pentru a face față provocărilor zilelor votării, oferind training și materiale necesare pentru îndeplinirea cu succes a tuturor sarcinilor (precum un Manual al Observatorului) și asistență electorală, inclusiv prin intermediul unui call center care va funcționa pe toată durata zilelor alegerilor.

Fiecare observator va completa fişe de observare prin intermediul aplicației Vote Monitor, prin care vor fi colectate date legate de zilele alegerilor, dar și alerte legate de posibile nereguli.

Înscrierile se fac până pe 2 decembrie, ora 23:59. 

Rolul observatorilor independenți

La alegerile din 2024 și 2025 coaliția Vot Corect a acreditat peste 4500 de observatori în țară și în străinătate, care au monitorizat deschiderea secțiilor de votare, procesul de votare, numărarea voturilor și raportarea rezultatelor, asigurându-se că toate aceste etape respectă legea și standardele electorale. Problemele raportate de observatori au permis să sesizarea rapidă a autorităților relevante.

După ziua votării, datele colectate vor fi publicate în rapoarte de observare, care includ și recomandări ce contribuie la îmbunătățirea proceselor electorale viitoare. Pentru a crește eficiența observării. Coaliția Vot Corect a fost singura care a publicat rapoarte preliminare după ziua alegerilor, prin care a oferit o evaluare a procesului electoral și zilei votării.

Cine este Coaliția VotCorect

Observatorii acreditați de coaliția Vot Corect fac parte dintr-un efort mai larg de protejare a integrității electorale și de promovare a transparenței în procesul democratic. Rapoartele și reacțiile rapide legate de alegeri, publicate de Expert Forum și parteneri au contribuit la îmbunătățirea legislației electorale, la creșterea integrității și transparenței proceselor electorale și au tras atenția asupra unor încălcări ale legislației și standardelor electorale.

Coaliția este formată din organizații cu experiență: Expert Forum (București), Asociația Civica (Iași), Asociația Rădăuțiul Civic (Rădăuți), Centrul pentru Studiul Democrației (Cluj-Napoca), Centrul pentru Resurse Civice (Constanța), Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România și Observatorul Electoral. Code for Romania dezvoltă aplicația Vote Monitor, pe care organizațiile o folosesc de mai mulți ani pentru colectarea de date de la observatori în timp real, în zilele alegerilor.

Pentru mai multe informații despre coaliție, activitatea de observare și înscrieri vizitați www.votcorect.ro.

