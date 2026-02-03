Un controversat proiect de exploatare a aurului, avizat pe ascuns. Reacția ministrului Mediului

APM Hunedoara a emis avizul de mediu pentru proiectul minier din zona Certej, deși licența de concesiune pentru exploatare a zonei nu a fost momentan obținută. Proiectul vizează exploatarea minieră a peste 80 de tone de aur din Munții Metalifieri, aproape de Roșia Montană.

Comunitatea Declic și rețeaua Mining Watch România cer ministrei Mediului, Diana Buzoianu, să acționeze de îndată pentru stoparea unui abuz administrativ. APM Hunedoara a emis un aviz de mediu pentru unul dintre cele mai nocive proiecte miniere din istoria recentă a României, cel de la Certej, fără ca acesta să aibă o licență valabilă.

Declic cere demisia imediată a conducerii APM Hunedoara pentru emiterea avizului ilegal, explicații publice din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, anularea de urgență a avizului emis și deschiderea unei anchete privind potențiale conflicte de interese și presiuni exercitate asupra funcționarilor publici.

Avizul a fost eliberat pe 30 decembrie 2025, pentru evitarea controlului public,

Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, a intervenit în scandal și precizează că avizul de mediu emis de APM Hunedoara nu dă dreptul companiei Deva Gold SA să exploateze zăcămintele și anunță că a dispus verificarea corectitudinii emiterii avizului de mediu pentru PUZ în cazul minei Certej.

”APM Hunedoara a emis un aviz de mediu la final de an cu privire la un PUZ cerut de SC Deva Gold SA. Avizul respectiv NU dă dreptul companiei să exploateze zăcămintele. Pentru a fi exploatate zăcămintele trebuie parcurse alte etape de mediu. Din informațiile primite de la ANMAP, la acest moment nu au fost făcute solicitări cu privire emiterea unui acord de mediu necesar pentru exploatarea zăcămintelor. Evident, vom verifica informațiile transmise de autoritățile din subordinea Ministerului Mediului. Da, APM Huneadoara are independență în deciziile pe care le ia cu privire la avizele emise. Ministerul Mediului nu poate interveni pentru a cere emiterea sau blocarea unui aviz de mediu. Cu toate acestea, Ministerului Mediului poate controla activitatea APM Hunedoara pentru a constata dacă au fost respectate prevederile legii atunci când au fost emise avize. Astfel că am decis să verificăm corectitudinea emiterii avizului de mediu pentru PUZ în situația minei Certej”, a scris Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pe pagina sa de socializare.

Considerat un succesor al proiectului de la Roșia Montană, demersul minier de la Certej presupune o amprentă masivă asupra mediului. Potrivit Declic, se dorește defrișarea a 245 de hectare de păduri și pășuni montane, plus alocarea a 73 de hectare pentru depozitarea deșeurilor miniere în trei halde distincte.