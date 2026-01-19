search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Prima ședință a coaliției în 2026. Restanțele de pe agenda liderilor politici

Publicat:

Liderii coaliției se reunesc luni, 19 ianuarie, într-o primă ședință pe anul 2026, având pe agendă mai multe restanțe de anul trecut, între care și bugetul pe 2026, care ar urma să ajungă la votul Parlamentului în februarie.

FOTO Inquam / Simion Tataru

Prima ședință a coaliției de guvernare este programată luni, 19 ianuarie, de la 13.00, liderii politici urmând să discute cu privire la mai multe subiecte restante ale anului 2025. 

Guvernul nu a reușit să respecte Legea privind finanțele publice, care prevede că bugetul național pentru anul următor trebuia aprobat de Parlament până pe 15 noiembrie 2025. Votul va veni în luna februarie, după vacanța parlamentară. 

Votul va fi însă dat și după asumarea răspunderiii Guvernului în Parlament pe proiectul privind reforma administrației publice, restanță a pachetului doi de măsuri fiscal-bugetare. Inițiativa a fost pusă recent în dezbatere publică de ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila. 

De asemenea, CCR a amânat a patra ora proiectul privind modificarea condițiilor de pensionare ale magistraților, un alt subiect care trebuie tranșat înainte de votul pe buget, iar noul termen este pe 11 februarie. 

Tensiuni în coaliție 

Întâlnirea liderilor politici are loc și în contextul unor tensiuni izbucnite în ultimele săptămâni în cadrul Executivului condus de Ilie Bolojan. PSD a anunțat la finalul anului trecut că a dat startul unei analize interne cu privire la participarea la guvernare. 

Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, a lansat noi săgeți împotriva premierului Ilie Bolojan. „În această coaliție, PSD are cel mai mare procent – aproape 50%. Nu poate să vină cineva cu 11% și să nu țină cont deloc de social-democrați”, a declarat Lia Olguța Vasilescu într-o intervenție la Digi24 referitor la procesul decizional din coaliție. 

