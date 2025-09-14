Raport OCDE: România se confruntă cu lipsă de profesori și o îmbătrânire a cadrelor didactice. O treime dintre ei au peste 50 de ani

România se confruntă cu un deficit tot mai mare de profesori și cu o îmbătrânire vizibilă a personalului didactic, arată cel mai recent raport OCDE. Dacă în urmă cu zece ani situația era mai echilibrată, astăzi o treime dintre cadrele didactice au peste 50 de ani.

Raportul OCDE cu privire la profesorii din România soate la iveală o realitate cruntă din învățământ

România are de două ori mai multe posturi pentru profesori rămase neocupate în şcoli faţă de acum zece ani. O treime dintre cadrele didactice au peste 50 de ani, arată cel mai recent raport OCDE. Ministerul recunoaşte situaţia şi avansează ideea găsirii unor mecanisme de a atrage profesori tineri în sistem. Până atunci, măsurile de austeritate recent aplicate de Guvern sunt resimţite puternic în şcoli, potrivit tvrinfo.ro.

Potrivit celui mai recent raport OCDE, „Education at a Glance 2025″, în medie, 1,9% din posturile de profesori rămân neocupate la început de an școlar în România. Comparativ, media OCDE este de 1,6%.

„Distribuţia total neechilibrată pe discipline de studiu ne provoacă îngrijorări în viitorul foarte apropiat. De exemplu, la Fizică, raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul de posturi libere este unul total nesatisfăcător în sensul în care am avut la ultimul concurs circa 200 de candidaţi la Fizică şi aproape 700 de posturi complete, fără să mai vorbim de cele incomplete. Lucrurile stau asemănător şi la chimie” a spus Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Experţii s-au uitat la datele din 2023 comparativ cu cele din 2013. La polul opus, în Japonia vorbim de 0,2% posturi neocupate, în Franța – 0,1%, iar în Coreea de Sud – 0%.

Profesorii pensionari, ultima soluție pentru multe școli: „De la anul nu știm cine va preda”

„La Fizică aceeaşi problemă pe care Caragiale o are. Cu 12 ore de Fizică care de 4-5 ani de zile nu se iau şi de 4-5 ani de zile apelăm, dar acesta este ultimul an în care cele două foste colege ale noastre, profesoare la pensie şi-au dat acceptul. Profesoare foarte bune din fericire, mi-au spus că este ultimul an şi că fac acest lucru de dragul acestei şcoli. La anul nu ştiu ce o să se întâmple şi cine o să predea Fizică” a declarat, potrivit sursei citate, Andrei Bodea, director, Colegiul Naţional ,,I. L. Caragiale”, Bucureşti.

Acelaşi raport arată că avem mai puţini profesori cu vârsta de peste 50 de ani în învăţământul preşcolar faţă de acum zece ani. Dar, în cazul profesorilor de gimnaziu lucrurile stau diferit. Ponderea celor tineri a scăzut de la 13% în 2013 la 8% în 2023, iar cea a profesorilor cu vârste de peste 50 de ani a crescut de la 29% la 32% în același interval. Pe de altă parte, în prezent, profesorii din România sunt afectaţi de măsurile de austeritate adoptate de Executiv, în principal de creşterea normei didactice şi reducerea la plata cu ora.

Directori de școli: „Facem artificii pentru a acoperi orele rămase fără profesori”

„A trebuit să completez norma unui coleg, profesorul de Geografie, cu două ore de educaţie socială şi am făcut un artificiu chiar cu o colegă de-a mea de Chimie care a preluat şi câteva ore de Biologie. Nu am folosit artificiul cu opționalele. Opționalele au fost stabilite conform calendarului şi personal am considerat că a introduce nişte opţionale la acest moment încalcă puţin procedura întrucât consultarea părinţilor ar fi lipsit” a spus și Liliana Murguleț, director Şcoala Gimnazială 79, Bucureşti

„Avem foarte mulţi colegi la plata cu ora. Ne-a fost foarte greu să le spunem, fiind profesori foarte buni care au venit că îi vom plăti doar cu 22 de lei, dar au venit, au venit din pasiune” a precizat pentru sursa citată Bogdan Rațiu, profesor Lb. Română, Liceul UMFST ,,G.E. Palade”, Târgu Mureş.

Salariile profesorilor din România, peste media altor angajați cu studii superioare. Diferența față de alte țări

Profesorii din România se bucură de salarii relativ mari în comparație cu colegii lor din alte țări membre și partenere OECD. Cu toate astea, tensiunile din sistem sunt în creștere, iar sindicatele avertizează asupra unei posibile greve generale.

Cadrele didactice din învățământul primar din România au salarii mai mari decât ale altor angajați cu studii superioare, potrivit raportului „Education at a Glance 2025” („Educația pe scurt”) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

Datele OECD arată că profesorii din învățământul primar din România câștigă, în medie, cu 14% mai mult decât alți lucrători cu studii superioare. În contrast, profesorii din majoritatea țărilor OECD câștigă în medie cu 17-19% mai puțin decât colegii lor, absolvenți de studii superioare.Potrivit grilelor salariale pentru 2024:

- un profesor debutant primește aproximativ 6.080 lei brut/lună, echivalentul a 3.500–3.600 lei net,

- un profesor cu grad didactic II câștigă 7.500 lei brut/lună ( 5.000–5.100 lei net )

- un profesor cu grad didactic I și peste 25 de ani de vechime poate ajunge la 10.232 lei brut/lună (6.800–6.900 lei net).