search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Raport OCDE: România se confruntă cu lipsă de profesori și o îmbătrânire a cadrelor didactice. O treime dintre ei au peste 50 de ani

0
0
Publicat:

România se confruntă cu un deficit tot mai mare de profesori și cu o îmbătrânire vizibilă a personalului didactic, arată cel mai recent raport OCDE. Dacă în urmă cu zece ani situația era mai echilibrată, astăzi o treime dintre cadrele didactice au peste 50 de ani. 

Ministerul Educației recunoaște situția și caută să atragă tineri în sistem / Sursa foto: Arhivă
Ministerul Educației recunoaște situția și caută să atragă tineri în sistem / Sursa foto: Arhivă

Raportul OCDE cu privire la profesorii din România soate la iveală o realitate cruntă din învățământ

 România are de două ori mai multe posturi pentru profesori rămase neocupate în şcoli faţă de acum zece ani. O treime dintre cadrele didactice au peste 50 de ani, arată cel mai recent raport OCDE. Ministerul recunoaşte situaţia şi avansează ideea găsirii unor mecanisme de a atrage profesori tineri în sistem. Până atunci, măsurile de austeritate recent aplicate de Guvern sunt resimţite puternic în şcoli, potrivit tvrinfo.ro.

Potrivit celui mai recent raport OCDE, „Education at a Glance 2025″, în medie, 1,9% din posturile de profesori rămân neocupate la început de an școlar în România. Comparativ, media OCDE este de 1,6%.

„Distribuţia total neechilibrată pe discipline de studiu ne provoacă îngrijorări în viitorul foarte apropiat. De exemplu, la Fizică, raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul de posturi libere este unul total nesatisfăcător în sensul în care am avut la ultimul concurs circa 200 de candidaţi la Fizică şi aproape 700 de posturi complete, fără să mai vorbim de cele incomplete. Lucrurile stau asemănător şi la chimie” a spus Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Experţii s-au uitat la datele din 2023 comparativ cu cele din 2013. La polul opus, în Japonia vorbim de 0,2% posturi neocupate, în Franța – 0,1%, iar în Coreea de Sud – 0%.

Profesorii pensionari, ultima soluție pentru multe școli: „De la anul nu știm cine va preda”

„La Fizică aceeaşi problemă pe care Caragiale o are. Cu 12 ore de Fizică care de 4-5 ani de zile nu se iau şi de 4-5 ani de zile apelăm, dar acesta este ultimul an în care cele două foste colege ale noastre, profesoare la pensie şi-au dat acceptul. Profesoare foarte bune din fericire, mi-au spus că este ultimul an şi că fac acest lucru de dragul acestei şcoli. La anul nu ştiu ce o să se întâmple şi cine o să predea Fizică” a declarat, potrivit sursei citate, Andrei Bodea, director, Colegiul Naţional ,,I. L. Caragiale”, Bucureşti.

Acelaşi raport arată că avem mai puţini profesori cu vârsta de peste 50 de ani în învăţământul preşcolar faţă de acum zece ani. Dar, în cazul profesorilor de gimnaziu lucrurile stau diferit. Ponderea celor tineri a scăzut de la 13% în 2013 la 8% în 2023, iar cea a profesorilor cu vârste de peste 50 de ani a crescut de la 29% la 32% în același interval. Pe de altă parte, în prezent, profesorii din România sunt afectaţi de măsurile de austeritate adoptate de Executiv, în principal de creşterea normei didactice şi reducerea la plata cu ora. 

Directori de școli: „Facem artificii pentru a acoperi orele rămase fără profesori”

„A trebuit să completez norma unui coleg, profesorul de Geografie, cu două ore de educaţie socială şi am făcut un artificiu chiar cu o colegă de-a mea de Chimie care a preluat şi câteva ore de Biologie. Nu am folosit artificiul cu opționalele. Opționalele au fost stabilite conform calendarului şi personal am considerat că a introduce nişte opţionale la acest moment încalcă puţin procedura întrucât consultarea părinţilor ar fi lipsit” a spus și Liliana Murguleț, director Şcoala Gimnazială 79, Bucureşti

Citește și: Ministrul Daniel David despre boicotul orelor de curs: „Mă îndoiesc că sunt profesori care vor merge în clasă şi nu vor ţine ore”

„Avem foarte mulţi colegi la plata cu ora. Ne-a fost foarte greu să le spunem, fiind profesori foarte buni care au venit că îi vom plăti doar cu 22 de lei, dar au venit, au venit din pasiune” a precizat pentru sursa citată Bogdan Rațiu, profesor Lb. Română, Liceul UMFST ,,G.E. Palade”, Târgu Mureş. 

Salariile profesorilor din România, peste media altor angajați cu studii superioare. Diferența față de alte țări 

Profesorii din România se bucură de salarii relativ mari în comparație cu colegii lor din alte țări membre și partenere OECD. Cu toate astea, tensiunile din sistem sunt în creștere, iar sindicatele avertizează asupra unei posibile greve generale. 

Cadrele didactice din învățământul primar din România au salarii mai mari decât ale altor angajați cu studii superioare, potrivit raportului „Education at a Glance 2025” („Educația pe scurt”) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).  

Datele OECD arată că profesorii din învățământul primar din România câștigă, în medie, cu 14% mai mult decât alți lucrători cu studii superioare. În contrast, profesorii din majoritatea țărilor OECD câștigă în medie cu 17-19% mai puțin decât colegii lor, absolvenți de studii superioare.Potrivit grilelor salariale pentru 2024:

- un profesor debutant primește aproximativ 6.080 lei brut/lună, echivalentul a 3.500–3.600 lei net,

- un profesor cu grad didactic II câștigă 7.500 lei brut/lună ( 5.000–5.100 lei net )

- un profesor cu grad didactic I și peste 25 de ani de vechime poate ajunge la 10.232 lei brut/lună (6.800–6.900 lei net). 

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
La 37 de ani, Cristina Neagu a făcut un anunț neașteptat: ”Ar fi absurd să nu spun David Popovici”
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Vine toamna urâtă! Vremea schimbă foaia, urmează zile reci şi mohorâte. Unde va ploua torenţial
playtech.ro
image
Mirel Rădoi a cedat nervos din cauza lui Baiaram! Nu s-a prezentat la declarații. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Când vei plăti TAXA pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Dispar aceste produse din toate magazinele din România!
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos