Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
OCDE: Mai mult de 10 ţări au majorat impozitele pentru bănci în 2024

Publicat:

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a informat joi că anul trecut mai mult de 10 țări au majorat impozitele pentru bănci.

Mai mult de 10 ţări au majorat impozitele pentru bănci în 2024

În raportul său anual privind reformele fiscale, care examinează schimbările din 86 de ţări şi jurisdicţii, OCDE subliniază că, pentru al doilea an consecutiv, în 2024 s-a înregistrat o inversare a tendinţei descendente a cotei impozitului pe profit observată în ultimele două decenii.

Acest lucru este ilustrat de faptul că mai multe ţări au majorat aceste cote de impozit anul trecut, decât le-au redus.

Concret, printre statele membre OCDE, cotele de impozit au crescut în Cehia, Islanda, Slovenia, Slovacia şi Lituania, în timp ce au scăzut în Austria, Portugalia şi Luxemburg.

Autorii studiului subliniază că, în ciuda creşterii cotei de impozit aplicată profiturilor companiilor, ţările OCDE au continuat să aprobe măsuri care reduc baza de impozitare a profiturilor firmelor pentru a acorda un tratament preferenţial anumitor tipuri de investiţii, în special în cercetare şi dezvoltare, în tehnologii care reduc emisiile poluante şi în sectoare strategice de securitate.

În ceea ce priveşte impozitele destinate în mod specific băncilor, care se adaugă la impozitul pe profit, OCDE citează cazurile Belgiei, Ungariei, Irlandei, Insulei Man, Israelului, Mauritius, Olandei, Slovaciei, Spaniei şi Ucrainei, care le-au introdus sau majorat în 2024.

În cazul Ucrainei, impozitul pe profit aplicat instituţiilor financiare a fost stabilit permanent la 25%, iar pentru anul fiscal 2024 a fost stabilită o cotă de 50% asupra profiturilor băncilor, inclusiv dividendele.

Israelul a impus un impozit suplimentar de 6% băncilor mari din aprilie 2024 până la sfârşitul anului 2025.

Lituania a stabilit o contribuţie de solidaritate care trebuie plătită din mai 2023 până în iunie 2025, în timp ce Slovenia continuă să aplice un impozit de 0,2% asupra activelor totale ale băncilor, plafonat la 30% din profitul lor operaţional, pentru perioada 2024-2028.

Ponderea impozitului pe profit în totalul veniturilor fiscale variază foarte mult între ţările analizate, dar există o tendinţă clară: acesta a crescut de la începutul secolului. În aşa-numitele ţări cu venituri mari impozitul pe profit a reprezentat 11,2% din veniturile totale în 2000 şi 13,3% în 2022.

Ţara OCDE în care impozitul pe profit a avut cea mai mare pondere în anul 2022 a fost Norvegia, cu 42,3%, în principal datorită profiturilor excepţionale din sectorul energetic, având în vedere că marile sale companii domină exporturile de petrol şi gaze.

Norvegia este urmată de Columbia (25,37%) şi Mexic (23,69%). Trebuie menţionat că ponderea relativă a impozitului pe profit este foarte mare în ţările OCDE din America Latină, deoarece contribuţiile la asigurările sociale reprezintă o proporţie mult mai mică acolo decât în ţările europene, unde protecţia socială este mult mai dezvoltată.

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este o organizaţie interguvernamentală cu 38 de ţări membre, fondată în 1961 pentru a stimula progresul economic. România este în plin proces de aderare la OCDE, aflându-se în prezent în etapa de furnizare de informaţii tehnice suplimentare, organizarea de misiuni de informare şi evaluarea ulterioară în cele 26 de Comitete ale Organizaţiei. 

Economie

