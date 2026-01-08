Suveraniștii se reunesc într-un protest împotriva Legii Vexler: „Vom fi acolo umăr la umăr”

Claudiu Târziu, fost copreședinte al AUR și fondator al partidului Acțiunea Conservatoare, a anunțat organizarea unui protest împotriva Legii Vexler, la care va participa și AUR, partidul al cărui unic președinte este în prezent George Simion.

„Pe 15 ianuarie, de la ora 18:00, în Piața Universității, vă aștept pe toți cei care simțiți românește. Ne adunăm ca națiune. În fața istoriei, în fața conștiinței noastre,Eminescu să ne judece”, a anunțat inițial președintele formațiunii Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu.

Președintele AUR, George Simion, a confirmat participarea formațiunii pe care o conduce, într-un alt mesaj video publicat pe Facebook.

„Hai să ducem bătălia până la capăt. Vom fi alături de fiecare protest serios contra actualei coaliții și care se desfășoară în duh național. Tocmai de aceea acceptăm să participăm la mitingul organizat de Acțiunea Conservatoare împotriva Legii Vexler și la orice alt protest. Vom fi acolo umăr la umăr”, a transmis George Simion.

Potrivit liderului Acțiunea Conservatoare, decizia AUR vine în urma unui apel adresat liderilor partidelor de opoziție în ultima zi a anului trecut.

Claudiu Târziu a demisionat din partidul AUR în aprilie 2025, înființând Acțiunea Conservatoare. El este fost copreședinte și fondator al partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Ulterior a ocupat funcția de președinte al Consiliului Național al AUR, însă a fost suspendat din funcție. El a afirmat recent, într-un interviu pentru „Adevărul”, că partidul nu are în prezent un „cap”. „După ce am părăsit AUR, unul dintre reproșurile cele mai frecvente a fost acela că partidul este decerebrat, practic s-a despărțit de capul lui, eu făceam strategia partidului, eu eram cel care gândise partidul”, a completat acesta.

După victoria liberalului Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, Târziu a susținut că alegerile de duminică marchează „cel mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani”. AUR a intrat în competiția pentru București cu un candidat „neconvingător”, care nu a reușit să atragă electoratul nemulțumit, potrivit acestuia.