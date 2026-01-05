AUR cere declararea lui 2026 drept „Anul Americii în România” și anunță propriile evenimente dedicate Statelor Unite

AUR solicită oficial Președinției, Parlamentului și Guvernului României declararea lui 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Potrivit unui comunicat transmis de AUR, anul 2026 reprezintă „un moment istoric de importanță globală”, în care SUA marchează 250 de ani de existență ca stat construit pe valori precum libertatea, suveranitatea, democrația, credința și libertatea de exprimare, considerate de AUR esențiale pentru viitorul Europei și al României.

AUR invocă, totodată, rolul determinant al Statelor Unite în arhitectura globală de securitate, subliniind influența leadershipului american asupra scenei internaționale și relației cu Uniunea Europeană.

„Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influenţa americană s-a făcut resimţită atât pe scena internaţională, cât şi în relaţia cu Uniunea Europeană. Deciziile politice, strategice şi economice ale administraţiei americane au avut un impact direct asupra direcţiei geopolitice a Europei, asupra securităţii continentului şi asupra apărării valorilor democratice într-un context internaţional tot mai instabil”, explică reprezentanţii AUR în comunicatul citat de News.ro.

Formațiunea politică susține că SUA reprezintă un garant al libertăților în Europa și face referire la Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite, potrivit căreia America își asumă rolul de principal apărător al democrației, libertății politice și libertății de exprimare într-un context internațional instabil. În acest sens, AUR consideră că relația României cu SUA este una esențială pentru menținerea pluralismului politic și a suveranității naționale.

AUR mai arată că România și Statele Unite sunt legate printr-un parteneriat strategic solid, cu dimensiuni politice, militare, economice și culturale, iar SUA sunt principalul garant al securității României în cadrul NATO și un aliat-cheie în regiunea Mării Negre.

Formațiunea subliniază că orice decizie majoră de politică externă sau de securitate, inclusiv cele legate de evoluțiile din Ucraina, ar trebui consultată în primul rând cu Washingtonul.

Potrivit AUR, declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” ar permite consolidarea relației strategice româno-americane, organizarea de evenimente culturale, educaționale și academice, promovarea cooperării economice și a investițiilor americane, precum și reafirmarea angajamentului României față de valorile lumii libere.

Totodată, AUR anunță că, indiferent de decizia autorităților, va declara pe cont propriu anul 2026 drept „Anul SUA în România” și va organiza conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale și comemorative, inițiative educaționale pentru tineri, precum și acțiuni de diplomație publică și dialog româno-american.

„Pentru AUR, prietenia cu Statele Unite ale Americii este una strategică şi bazată pe valori, nu pe conformism politic sau pe directive ideologice externe. Anul 2026 trebuie să fie un an al libertăţii, suveranităţii şi alianţelor bazate pe valori reale. AUR va rămâne consecvent acestei viziuni şi va acţiona ferm pentru ca relaţia României cu Statele Unite ale Americii să fie una clară, onestă şi puternică, în interesul naţional al României”, în interesul național al României.