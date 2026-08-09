 Artista Kira Hagi: cum a transformat povestea de viață a bunicilor săi într-o expoziție de vis. O moștenire de familie | adevarul.ro
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Artista Kira Hagi: cum a transformat povestea de viață a bunicilor săi într-o expoziție de vis. O moștenire de familie

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O poveste de familie a devenit sursă de inspirație pentru un proiect artistic. Kira Hagi a creat expoziția „Agapi - O jumătate de secol de iubire”, dedicată relației dintre bunicii săi și construită în jurul amintirilor adunate de-a lungul mai multor ani.

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Ideea proiectului a prins contur în urmă cu aproximativ trei ani și jumătate. Fiica lui Gică Hagi a început să stea de vorbă tot mai mult cu bunicii ei, să le asculte poveștile și să afle detalii despre viața pe care au construit-o împreună. Una dintre discuțiile cu bunicul său a făcut-o să privească acele amintiri dintr-o perspectivă diferită și să le transforme într-o formă de artă.

„Trei ani și jumătate mi-a luat să realizez această expoziție fiindcă nu a început ca o idee de expoziție, ci pur și simplu m-am dus într-o zi la bunici acasă să mănânc ceva și au început să-mi povestească despre viața lor, așa cum îmi povestesc de obicei, și am avut atunci o sclipire și am spus ‘Te rog, bunicule, lasă-mă să înregistrez’.

El povestea despre străbunicul lui și mi s-a părut o chestie pe care n-a mai povestit-o până atunci, și zis ‘hai să prind această mică istorisire’. A fost de acord și în paralel, în timp ce el îmi istorisea despre străbunicul lui și tatăl lui, eu am început să schițez, mâna mea schița și scria în același timp și așa am schițat ideea expoziției!”, a transmis Kira Hagi.

O poveste de iubire spusă prin imagini, obiecte și amintiri

Expoziția „Agapi - O jumătate de secol de iubire” și-a deschis porțile sâmbătă, 8 august, într-un spațiu neobișnuit: șopronul mic al Bisericii Evanghelice C.A. din Criț. Publicul a putut descoperi proiectul și duminică, 9 august, iar printre cei prezenți la vernisaj s-au numărat chiar bunicii Kirei Hagi, cei care au inspirat întreaga creație.

Proiectul merge însă dincolo de fotografii și obiecte păstrate din trecut. Fiica lui Gică Hagi a adunat și vocile celor doi, poveștile lor și amintirile care au însoțit o viață petrecută împreună.

„De la o chestie la alta, am zis săptămâna viitoare să facem și niște poze, pentru că ați împlinit 50 de ani de căsnicie și ar fi frumos să avem o amintire, și am făcut aceste poze și de la ședința foto, faptul că ei vorbeau între ei și mi s-a părut așa frumos dinamica lor și am zis ‘hai să facem și o filmare’, și am chemat un alt prieten de familie și a venit la bunici acasă să-i filmăm și așa dintr-o idee în alta am creat această expoziție!, a mai spus Kira Hagi.

Semnificația numelui

Numele expoziției are, la rândul său, o semnificație aparte. „Agapi” este un cuvânt grecesc care înseamnă „dragoste” și a fost ales tocmai pentru a surprinde esența relației dintre cei doi. Partea a doua a titlului, „O jumătate de secol de iubire”, face trimitere la momentul în care Kira a început proiectul: bunicii săi sărbătoreau atunci 50 de ani de căsătorie.

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