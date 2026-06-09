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Remus Pricopie respinge varianta unui Guvern de tehnocrați: „Politica este făcută de politicieni”

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Remus Pricopie consideră că un guvern alcătuit exclusiv din tehnocrați este, pe de o parte, greu de pus în practică și, pe de altă parte, incompatibil cu democrația parlamentară, în condițiile în care „într-o democrație, politica este făcută de politicieni”.

Remus Pricopie nu crede în şansele unui Guvern exclusiv tehnocrat. FOTO: arhivă
Remus Pricopie nu crede în şansele unui Guvern exclusiv tehnocrat. FOTO: arhivă

Într-un mesaj publicat marți, 9 iunie, pe Facebook, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a comentat ideea lansată în cadrul consultărilor politice privind instalarea unui executiv format doar din persoane fără apartenență politică și a susținut că o astfel de formulă este dificil de aplicat în practică și nu corespunde modului în care funcționează o democrație.

Potrivit rectorului SNSPA, ideea unui executiv compus exclusiv din persoane fără afiliere politică este extrem de tentantă la nivel teoretic, însă nu este realistă. Analizând ceea ce ar presupune aceasta, adică înlocuirea simultană a tuturor persoanelor aflate în funcții-cheie din administrație (aproximativ 500 de posturi, de la miniștri și secretari de stat până la prefecți),un guvern exclusiv tehnocrat ar provoca întârzieri, dificultăți de coordonare și probleme de funcționare a instituțiilor.

 „În cadrul consultărilor cu principalele partide parlamentare, premierul desemnat a avansat ideea unui executiv „tehnic”, format exclusiv din persoane „fără carnet de partid”, care ar urma să schimbe rapid întreaga structură de decizie administrativă, până la nivel de secretari de stat și prefecți, și, în același timp, să rezolve contra cronometru dosare majore precum PNRR, SAFE, pregătirea bugetului pentru 2027 și menținerea stabilității economice și instituționale.

Teoretic, formula poate suna interesant. Practic, însă, nu este una realistă și nu este compatibilă cu logica de funcționare a unei republici democratice parlamentare. Într-o democrație, politica este făcută de politicieni. Tehnocrații sau independenții nu pot fi altceva decât excepții și pentru o perioadă bine determinată.

Un guvern nu funcționează în vid. Nu administrează doar intenții bune și expertiză tehnică, ci instituții, proceduri, majorități parlamentare, negocieri europene, angajamente bugetare și decizii care trebuie asumate politic. Iar într-un moment de presiune maximă, când România are nevoie de viteză, credibilitate și continuitate, ideea de a schimba simultan toți oamenii aflați astăzi în funcții-cheie (aproximativ 500) riscă să producă exact opusul: blocaj administrativ, pierdere de timp și confuzie instituțională.

De aceea, cred că trebuie să facem diferența între un guvern tehnic, în sensul rupturii totale de partide - ceea ce nu ar fi în spiritul unei democrații constituționale - și un guvern „tehnocratizat”, construit inteligent, cu un premier independent, cu oameni competenți, dar și cu sprijin politic explicit din partea partidelor parlamentare.

Am spus acest lucru și acum câteva zile: soluția realistă nu este un guvern imaginar, complet desprins de politică, ci o formulă de armistițiu politic, adaptată situației atipice în care ne aflăm.

Asta înseamnă un premier independent, cu autoritate profesională, bună cunoaștere a mecanismelor politice și credibilitate publică. Înseamnă un guvern parțial „tehnocratizat” (tocmai pentru a reduce tensiunile politice), în care pot exista specialiști independenți, dar și oameni politici capabili să își asume decizii dificile.

Înseamnă continuitate acolo unde există dosare aflate într-un punct critic și schimbare acolo unde este nevoie de un plus de competență, energie și credibilitate.

Dar, mai ales, înseamnă ca partidele să înțeleagă că nu suntem într-un moment politic obișnuit. Avalanșa de „linii roșii”, calculele de poziționare și tentația de a bloca orice soluție care nu avantajează imediat un partid sau altul pot avea costuri reale pentru România.

Un guvern de criză nu trebuie judecat după puritatea formulei politice, ci după capacitatea lui de a funcționa. De a lua decizii. De a negocia. De a debloca. De a transmite încredere în țară și în exterior.

În astfel de momente, întrebarea nu este dacă un ministru a avut sau nu carnet de partid. Întrebarea este dacă are competența, maturitatea, autoritatea și sprijinul necesare pentru a duce la capăt deciziile de care România are nevoie acum”, a explicat, Remus Pricopie.

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