Horoscop vineri, 24 iulie. O zodie își face planuri pentru o excursie exotică, alta are parte de schimbări importante

Horoscop, vineri 24 iulie. Ziua aduce schimbări importante pentru Berbeci, iar Racii fac planuri pentru o excursie exotică.

Berbec

Iubire - Discutaţi, iar filosoful şi instinctualul din voi sunt satisfăcuţi. Aveţi parte de trăiri şi emoţii variate.

Sănătate - Fiţi propriul sprijin în regimul de dietă! Oferiţi-vă recompense, dar să fie sporadice. În rest, încercaţi să vă ţineţi pe linia corectă.

Bani - Faceţi o analiză măcar superficială a situaţiei financiare curente. Chiar și așa, puteți descoperi erori.

Taur

Iubire - Familia vă provoacă să gândiți la scară mare. Se discută despre reamenajare, poate chiar relocare dacă e cazul.

Sănătate - Aveți energie dar în doză limitată, iar sarcinile prea provocatoare sau care durează mult vă obosesc.

Bani - Apar probleme mici, dar iritante. Luați pauză mai des, dar încercați să nu le amânați rezolvarea.

Gemeni

Iubire - Vi se poate cere să schimbaţi unele lucruri. Nu daţi apă la moară prin întrebări tendenţioase.

Sănătate - Mergeţi la o plimbare în mers alert dimineaţa înainte de activităţile zilei. Vă sculați cu o oră mai devreme, dar energia voastră merită ridicată.

Bani - Faceţi profit din activităţi de care sunteţi pasionat. Să oferiţi informaţii avute după ore de studiu, e normal să aibă un preţ.

Rac

Iubire - Reluaţi legătura cu prietenii aflaţi la distanţă. Se vor bucura. Iar dacă sunteți în căutarea partenerilor, mediul online poate fi o variantă.

Sănătate - Sunt momente în care e de ajuns să visaţi o lumea ideală, că mintea vă şi poartă acolo.

Bani - Puneţi primii bani deoparte pentru o excursie către un loc exotic la care visaţi de ceva vreme.

Leu

Iubire - Căutaţi să participaţi la evenimente din cadrul firmei unde lucraţi şi să vă integraţi printre colegi.

Sănătate - Nu forţaţi dar nici nu renunţaţi. Faceţi sport în ritmul propriu şi nu uitaţi că nu e o competiţie!

Bani - Apar nevoi neprevăzute în cămin şi trebuie să vă sfătuiţi cu partenerul legat de ce trebuie înlocuit.

Fecioara

Iubire - Simțiți nevoia de a vă relaxa cu partenerul. Organizați un eveniment doar pentru voi și închideți-vă telefoanele.

Sănătate - Axați-vă obiectivele pe fortificarea imunitară, și nu pe lupta în sine cu diverse afecțiuni.

Bani - Aveți randament și puteți trece la sarcini mai dificile de serviciu. Rămâneți concentrat și aveți spor.

Continuarea horoscopului pentru vineri, 24 iulie, poate fi citită pe Click.ro.

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.