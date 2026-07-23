 De ce fuge, de fapt, românul de stomatolog? Un expert dărâmă cel mai mare mit | adevarul.ro
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De ce fuge, de fapt, românul de stomatolog? Un expert dărâmă cel mai mare mit

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Deși frica este cel mai frecvent motiv invocat pentru amânarea vizitei la stomatolog, un specialist spune că adevărata problemă ține mai mult de felul în care românii privesc prevenția și îngrijirea dentară.

România are aproximativ 25.000 de stomatologi activi, unul dintre cele mai mari numere de medici stomatologi raportat la populație din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, mulți români nu ajung la controale regulate și amână vizita la medic până când problemele dentare devin greu de ignorat.

În acest context, dr. Octavian Făgăraș, expert certificat în implantologie orală, spune că imaginea unui pacient care evită dentistul din cauza fricii, cel mai frecvent motiv invocat de români atunci când sunt întrebaţi de ce nu merg la stomatolog, este incompletă. În opinia sa, principala problemă este lipsa educației legate de prevenție, urmată de teama de tratamente și de costurile acestora.

„Dacă nu avem alte probleme stomatologice, este bine să mergem la dentist de două ori pe an. Dacă au apărut probleme, au existat tratamente, precum cel de parodontoză, ar fi bine de trei ori pe an, adică o dată la patru luni sau în funcţie de ce recomandă medicul”, a declarat la dr. Octavian Făgăraș la Interviurile „Adevărul”.

Potrivit specialistului, mulți pacienți privesc vizita la stomatolog ca pe o intervenție necesară doar atunci când apare durerea, nu ca pe o metodă de prevenire a problemelor.

„Pacientul ar trebui să înţeleagă şi să înveţe că prima întrebare când merge la un stomatolog nu ar trebui să fie cât îl costă, ci ce poate face medicul pentru el”, spune specialistul, explicând, de asemenea, faptul că teama de dentist poate fi redusă prin controale regulate și printr-o igienă orală corectă.

Cum se face corect igiena orală

Pentru menținerea sănătății dinților și gingiilor, dr. Făgăraș recomandă folosirea unei periuțe de dinți cu duritate medie și atrage atenția că periajul trebuie făcut fără apăsare puternică. Presiunea excesivă poate afecta gingiile și poate favoriza apariția retracțiilor gingivale.

Ața dentară este recomandată persoanelor care au dinți naturali și ajută la curățarea spațiilor în care periuța nu poate ajunge. În cazul persoanelor care au lucrări dentare precum coroane, aceasta nu-şi are rostul, pentru că nu poate fi folosită pe lucrările compacte.

În ceea ce privește apa de gură, specialistul recomandă evitarea produselor cu clorhexidină folosite pe termen lung, deoarece această substanță poate duce la colorarea dinților.

„Putem să ne trezim cu pete maro şi nu ştim de unde vin”, a explicat dr. Octavian Făgăraș.

În schimb, medicul recomandă apa de gură şi pastele de dinţi care conțin oxigen activ, acesta ajutând la distrugerea bacteriilor fără efecte negative asupra dinților.

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