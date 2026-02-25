Controverse după reducerea sporului de doctorat: rectorii universităților contestă afirmațiile lui Bolojan: „Nu a fost adusă în discuție”

Rectorii universităților contestă declarațiile premierului Ilie Bolojan după adoptarea Ordonanței de Urgență care reduce sporul pentru titlul de doctor. „Niciuna dintre propunerile rectorilor nu a vizat reducerea sporului de doctorat și nici nu a fost adusă în discuție o asemenea măsură”, a declarat Liviu George Maha, rectorul Universității Al.I. Cuza din Iași.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că reducerea temporară a sporului pentru titlul științific de doctor, adoptată prin Ordonanță de Urgență în ședința de Guvern din 24 februarie 2026, a fost propusă de grupul de lucru format din reprezentanți ai Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și ai premierului Ilie Bolojan.

Potrivit Ministerului, grupul de lucru a inclus rectorii Nicolae Istudor, Mihnea Costoiu, Leonard Azamfirei, Sorin Cîmpeanu, Liviu Lucaci, Mihai Dimian, Ioan Abrudan, precum și reprezentanți ai Guvernului și sindicatelor: Marilen Pirtea, Sorin Costreie, Gigel Paraschiv, Mădălin Bunoiu și Anton Hadăr, scrie edupedu.

Ministerul susține că, dintre multiplele ipoteze analizate – inclusiv reducerea salariilor cu 10%, disponibilizări sau blocarea plăților în proiecte cu finanțare națională sau europeană – reducerea temporară a sporului de doctorat cu 450 lei brut (aproximativ 263 lei net) până la sfârșitul anului 2026 a fost considerată cea mai potrivită măsură într-un context de austeritate.

Rectorii resping ideea că ar fi fost consultări formale

Rectorul Universității Al.I. Cuza din Iași, Liviu George Maha, a reacționat dur la afirmațiile premierului.

„Fiind unul dintre participanții la întâlnirea domnului premier cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor, pot contrazice ferm această declarație. Niciuna dintre propunerile rectorilor nu a vizat reducerea sporului de doctorat, și nici nu a fost adusă în discuție o asemenea abordare ca măsură concretă avută în vedere de reprezentanții Guvernului”, a declarat Maha pentru Edupedu.ro.

El a cerut, de asemenea, clarificări privind eventualele consultări individuale cu alți rectori, în afara cadrului instituțional și asumat de CNR.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că reducerea sporului de doctorat a fost o propunere venită în urma discuțiilor cu reprezentanții universităților.

„Așa cum știți, toate sectoarele administrației participă la acest efort și, în baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona universităților să se facă începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar, în așa fel încât să nu fie perturbat mediul universitar. Și tot în baza acestei discuții a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate”, a spus premierul.

El a susținut că sporul pentru doctorat „nu este o practică pe care o regăsim în țările din vestul Europei” și că salarizarea în universități este determinată de gradul didactic, care presupune deținerea titlului de doctor.

Noua valoare a sporului

Conform OUG adoptate pe 24 februarie 2026, indemnizația pentru titlul științific de doctor va fi de 500 lei brut lunar pentru anul 2026, acordată doar dacă persoana își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și are atribuții obiective și cuantificabile în fișa postului.

În prezent, sporul este plafonat la aproximativ 950 lei brut pe lună, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 50%. În termeni neti, 500 lei brut reprezintă aproximativ 293 lei în mână.