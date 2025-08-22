Dacă vrem să trăim bine în România, toți, nu doar unii, reforma nu mai poate fi amânată!

România are nevoie de încredere, iar încrederea se construiește prin fapte, nu prin vorbe. Partenerii noștri externi, la fel ca toți românii, așteaptă de la politicieni responsabilitate, coerență și curaj. De aceea, PNL a decis în unanimitate să susțină Pachetul 2 de reforme și își dorește ca Guvernul Bolojan să își asume rapid acest pas în fața Parlamentului, cel mai probabil săptămâna viitoare. Este o decizie care vine în logica acordului de guvernare și în sprijinul stabilității și bunăstării pe termen lung a României. Pentru că după el, urmează măsurile de relansare și creștere!

Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu dăm ceea ce nu avem, din pix, sau că dăm, ca alte guverne, pe împrumut, ca apoi să ne trezim, la fel ca azi, ori că nu mai sunt bani, ori că împrumuturile au devenit extrem de scumpe!

Mai înseamnă faptul că după acest pas, ne vom PERMITE să ne concentrăm pe creștere și dezvoltare PENTRU TOȚI, și pentru antreprenori și pentru angajați, pentru că barca în care ne aflăm nu va mai avea fisuri!

Nu este mare filozofie, nu vreau să spun că PNL a inventa roata, dar este prima dată când un guvern, condus de PNL, are CURAJUL să facă ordine și dreptate în casa noastră, în România. Iar de acest curaj va beneficia fiecare cetățean.

Și vreau să fim clari: orice guvern din această lume se împrumută. Oricare. Ideea, sau problema, este ce faci cu banii respectivi. Îi investești, așa cum vrem noi, liberalii, sau îi consumi, îi evapori, de multe ori pe produse din import? Să te împrumuți și să arunci cu bani în toate părțile e ușor, orice netot știe să o facă.

Adevărul este cunoscut și nu poate fi contestat: dacă vrem un stat care funcționează corect, trebuie să facem ordine în finanțele publice, să aducem echilibru în administrație, să eliminăm privilegiile și să redăm sens și valoare muncii oneste.

Pachetul 2 cuprinde toate aceste lucruri. El vizează administrația locală, companiile de stat, sistemul de pensii al magistraților, politica fiscală, sau reforma în sănătate. Sunt domenii esențiale pentru echilibrul oricărei societăți și, astăzi, ele cer o reașezare ONESTĂ și pe baze solide.

În administrația locală trebuie redus balastul. Funcțiile create artificial, doar pentru a servi interese politice, consumă bani care lipsesc din serviciile oferite cetățenilor. În companiile de stat, diferențele uriașe de salarii și abuzurile de personal alimentează o nedreptate profundă. În domeniul pensiilor, sunt oameni care trăiesc cu venituri infime în timp ce alții, din aceeași societate, beneficiază de condiții inacceptabil de favorabile.

Nu putem vorbi despre o Românie dreaptă atâta timp cât aceste diferențe persistă!

Sistemul sanitar are nevoie de bani direcționați spre pacienți, nu spre funcții birocratice fără impact. Aparatura, tratamentele, medicamentele, ACESTEA sunt prioritățile și acolo, nu altundeva, vrem noi să meargă banii românilor!

În ceea ce privește politica fiscală, corectarea bazei de impozitare este un gest de echilibru și bunsimț. Este firesc ca fiecare să contribuie în mod proporțional, tocmai pentru ca serviciile publice să fie reale și funcționale atunci când avem nevoie de ele.

În paralel, această reformă transmite un semnal clar către toți partenerii României. Un stat care își așază lucrurile în ordine devine mai credibil, mai solid și mult mai respectat. Asta înseamnă și o gestionare mai bună a datoriilor, clar, DAR mai ales un mediu intern în care cetățenii știu că taxele lor sunt cheltuite cu rost.

PNL consideră că asumarea acestui pachet de reforme este atât un gest de curaj, cum am spus, cât și o datorie față de români. Este nevoie de dialog în Coaliție, fără blocaje artificiale și fără jocuri politice. Trecem printr-un moment în care nu mai putem evita deciziile dificile. Clasa politică este chemată să acționeze și în niciun caz să amâne. Este pur și simplu o chestiune de responsabilitate. Cine o are, face. Cine nu, comentează fără rost sau chiar împotriva intereselor țării!

România, așadar, are nevoie de o administrație eficientă, de reguli egale și de o distribuție echitabilă a resurselor. Nu vorbim despre cifre într-un tabel, cifre care par să îi obsedeze pe mulți, ci despre încrederea oamenilor că lucrurile pot fi corectate. Ori, ca să se vadă în cifre, încrederea trebui clădită în mod real!

Din acest motiv, Pachetul 2 este începutul necesar pentru o schimbare profundă. Și tocmai pentru că e greu, știm că este și corect. Reforme de fațadă, sau din vorbe, am mai avut. Și iată unde ne-au dus!...

Pe scurt, dacă acționăm acum, nu vom mai avea nevoie de măsuri dure în viitor pentru că țara și veniturile ei vor fi în bună ordine. Și de asta vor beneficia toți românii.

În țara aceasta se poate trăi bine și trebuie să se trăiască bine. Dar, repet, trebuie să ne facem ordine în casă. Asta face acum Guvernul Bolojan și de asta merită sprijinit.