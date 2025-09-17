Reacție nervoasă a unui lider PNL în cadrul unei conferințe de presă. Întrebarea care l-a înfuriat pe Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al sectorului 6, a oprit conferința de presă după ce a fost chestionat de mai multe ori pe tema unui subiect, refuzând să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Liderul a fost chestionat de mai multe ori în cadrul unei conferințe de presă pe tema contractelor PNL cu presa. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al sectorului 6, ieșise în conferință de presă pentru a informa cu privire la deciziile luate de partid într-o ședință a Biroului Politic Național.

Ciucu a refuzat de mai multe ori să răspundă la întrebările adresate cu privire la contractele partidului cu presa și banii pe care îi plătește pe presă și propagandă, în ciuda insistențelor jurnaliștilor din sală, care au subliniat faptul că cetățenii merită să știe unde merg banii lor.

„PNL respectă legea și aceste date vor fi făcute publice după ce vor fi discutate în cadrul Biroului Executiv. Prima dată discutăm în Biroul Executiv, după care vor fi făcute publice. Vă mulțumesc”, a spus Ciucu.

Potrivit informațiilor din conferință, PNL a refuzat și să răspuundă la o solicitare de presă prin Legea 544, care prevede accesul la informații de interes public.

În ciuda observațiilor, liberalul a refuzat să răspundă: „În această situație, dacă nu mai sunt alte întrebări sau dacă nu poate altcineva să urmeze să pună întrebări la care să răspund, eu mă opresc și voi pleca”.

Liberalul a afirmat că nu poate continua conferința de presă în felul acesta și a părăsit sala, fiind șters și videoclipul în care a fost transmisă live scurta conferință de presă ținută de acesta.

Liderii liberali s-au reunit miercuri seară, după o nouă ședință a coaliției în care nu au reușit să ajungă la un consens pe tema plafonării prețurilor la alimente de bază sau pe tema reformei administrației locale, subiect dezbătut de mai multe săptămâni în coaliție.

Singurul subiect tranșat a fost cererea USR pentru mai multe posturi de prefecți, subprefecți și șefi de agenții de stat. PSD și PNL au cedat din posturile cerute de USR, însă într-o măsură mult mai mică față de a cerut inițial partidul condus de Dominic Fritz. Discuțiile pe tema împărții au fost amânate de liderii PSD și PNL de mai multe ori.