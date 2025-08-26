search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Reacția unui expert în securitate la cel mai recent discurs al lui Nicușor Dan: „Platitudini, inutilităţi, bâlbe şi gafe”

Publicat:

Expertul în securitate și politici de apărare Hari Bucur Marcu a catalogat discursul de politică externă rostit de președintele Nicușor Dan la Reuniunea Anuală a Diplomației Române drept plină de „platitudini și inutilități” și sub aşteptări.

Hari Bucur Marcu a comentat discursul lui Nicuşor Dan. FOTO: Eduard Enea
Hari Bucur Marcu a comentat discursul lui Nicuşor Dan. FOTO: Eduard Enea

Marți, 26 august, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a susținut un discurs de aproximativ 12 minute în fața diplomaților români reuniți la Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Intervenția șefului statului a fost, însă, extrem de criticată de Hari Bucur Marcu, expert în securitate și politici de apărare, care a reacționat promp pe rețelele sociale, unde a postat două mesaje usturătoare pentru preşedintele României.

Hari Bucur Marcu a explicat faptul că nu a reușit să urmărească integral înregistrarea, fiind nevoit să treacă la lectura textului oficial publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale:

„Cu toată bunăvoința și cu imensă amabilitate intimă, am încercat să urmăresc înregistrarea discursului de 12 minute, ținut de Președintele României, domnul Nicușor Dan, cu prilejul primirii șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor Institutelor culturale românești, aflați la Reuniunea anuală a diplomației române. Am eșuat în încercarea mea (...). Așa că, după primele 4 minute, am trecut la lectura textului publicat pe site-ul prezidențial”, spune expertul în securitate pe Facebook.

Analizând conținutul, el a considerat că discursul lui Nicuşor Dan nu a adus nimic nou, fiind lipsit de consistență şi viziune.

„Domnul președinte Dan mi-a depășit în jos cele mai pesimiste așteptări. Omul nu este capabil de comunicare verbală (...). Din acea lectură am reținut că, la întrebarea «unde suntem astăzi», ca națiune, președintele răspunde: «În plan intern, după cum știți, statul român necesită o reformă și, imediat după reformă, trebuie să relansăm economia». Iar «În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple...». Atât și nimic mai mult”, a scris Hari Bucur Marcu.

Expertul a remarcat, de asemenea, că președintele a enunțat doar principii generale legate de apartenența la Uniunea Europeană, NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar nu a adus inițiative concrete.

„Dar apare oare ceva nou, în politica externă a României prezidențiate de domnul Nicușor Dan? Nu, nu apare”, s-a întrebat analistul şi tot el şi-a răspuns.

Mai mult, Hari Bucur Marcu a criticat două pasaje pe care le-a catalogat drept „bâlbe diplomatice”, ca să nu le spună direct „gafe”. Primul viza asocierea sprijinului pentru Ucraina exclusiv cu ideea de securitate națională, iar al doilea se referea la menționarea alegerilor din Republica Moldova, interpretată drept o posibilă ingerință.

„Cu două bâlbe (ca să nu le zic gafe) diplomatice:

(1) Apropo de Ucraina, zice domnul președinte “și colaborarea cu partenerii noștri pentru asta, pentru că e vorba de securitatea noastră însăși“, ca și când, dacă nu ar fi vorba despre securitatea noastră, nu am colabora cu partenerii noștri pentru susținerea Ucrainei. 

(2) Și mai zice domnul Dan: «sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua - în alegerile care vor fi la sfârșitul lunii viitoare - vor continua direcția europeană», ca și când ar fi condiționat sprijinul acordat Moldovei («transport, energie, cooperare economică») de rezultatul acelor alegeri. Adică, ca și când ar fi intervenit în acele alegeri, nu-i așa?

De asemenea, Hari Bucur Marcu a ironizat modul în care președintele a vorbit despre noua strategie de apărare sau despre diaspora.

„Apoi, domnul președinte îi invită pe cei prezenți în sală să contribuie «la noua strategie națională de apărare, pe care o vom finaliza în această toamnă».

În ce să constea acea contribuție (în condițiile în care emiterea strategiei este responsabilitatea președintelui și nu a corpului diplomatic aborigen)? Tot domnul Dan ne explică: «Așa cum am spus mai devreme, o componente importantă, cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm».

E pentru prima oară când aflu că cineva ar crede că redactarea unei strategii ar fi similară cu învățatul unei noțiuni cu care operează acea strategie!”, îşi arată Hari Bucur Marcu consternarea.

În final, concluzia expertului a fost una extrem de pesimistă:

„«Acestea fiind spuse, sunt convins că vom reuși împreună pe toate chestiunile pe care le-am enunțat să avem o abordare concretă, pragmatică», a concluzionat, în încheire, domnul președinte al României, Nicușor Dan.

De unde și disperarea mea că noi, ca națiune română, bine nu o să ne mai facem vreodată.”

Tot la finalul textului, prin câteva fotografii pe care le ataşează, el atrage atenţia asupra reacţiilor celor prezenți în sală, surprinși fie plictisiți, fie vizibil consternați de discursul prezidențial.

plictiseala discurs nicusor dan 1 facebook jpg
Imaginea 1/2: plictiseala discurs nicusor dan 1 facebook jpg
plictiseala discurs nicusor dan 1 facebook jpg
plictiseala discurs nicusor dan 2 facebook jpg
Politică

