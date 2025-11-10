search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Plângerea penală depusă de CSM împotriva Oanei Gheorghiu împarte societatea în două

Publicat:

Mai mulți politicieni și persoane din spațiul public au reacționat după ce Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu FOTO Arhivă
Oana Gheorghiu FOTO Arhivă

Consiliul Superior al Magistraturii a condamnat declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile speciale, în care a comparat sistemul cu „un fel de Caritas”.

Ca reacție, mai mulți politicieni i-au luat apărarea, inclusiv președintele USR, Dominic Fritz. „Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis că: „Într-o democrație, libertatea de exprimare este garantată. Faptul că CSM sesizează organele de cercetare penală pentru o declarație publică a vicepremierului Oana Gheorghiu este un semnal periculos pentru libertatea de exprimare şi pentru echilibrul dintre puterile statului. Oana Gheorghiu are susţinerea mea”.

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a afirmat că statul de drept nu e pensie specială. „Independența justiţiei nu e pensie specială. Magistraţii nu sunt pensie specială. Când cineva, indiferent ce funcţie are, spune că nu e de acord cu pensiile speciale, nu atacă nici statul de drept, nici independenţa justiţiei, nici magistraţii, ci pensiile speciale. Pensiile luate la 48 de ani, egale cu salariul magistratului care munceşte. Adică un privilegiu. Arestaţi-mă că am scris asta!”, arată Seidler.

Deputata PNL, Raluca Turcan, a acuzat că plângerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu ar fi „o acțiune de intimidare în afara rolului constituțional al CMS. 

„CSM a tergiversat să dea un aviz pe pensiile speciale, dar s-a autosesizat imediat pentru o declarație politică. CSM practica un dublu standard îngrijorător, care subminează încrederea publică într-o instituție-cheie pentru democrația românească. Justiția este chemată prin Constituție să apere libertatea de exprimare, nu să o submineze”, se arată în mesajul publicat de Turcan.

„CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu pentru «incitare la ură». Șoșoacă și toate trompetele urii au amenințat pe toată lumea de 5 ani încoace și nu i-a văzut CSM. Să înțeleg că mesajul este că s-au pus pe noi cu dosarele? Pentru ce? Pentru pensiile alea nesimțite? Aștept să îmi facă și mie dosar pentru activități împotriva ordinii pensiilor speciale și privilegiilor. Până atunci Oana Gheorghiu se poate baza pe toată capacitate mea juridică. Începând cu desființarea pensiile speciale nesimțite”, a scris Vlad Gheorghe, care a cerut referendum.

Oana Gheorghiu, criticată pentru afirmațiile sale

Pe de altă parte, alte personalități din spațiul public au luat apărarea CSM și au criticat-o pe Oana Georghiu.

„Luată de valul populismului și al retoricii de sorginte USR-istă, viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a făcut un număr de declarații la adresa magistraților care pot fi apreciate drept critică nerezonabilă (în special, după părerea mea, cu încălcarea cerinței de respect pentru instituția justiției) (…) Ce n-a înțeles d-na Gheorghiu odată instalată în Victoriei e că, în sistemul nostru constituțional, ca demnitar nu poți să spui chiar tot ce poate spune un ong-ist”, a scris Valerian Stan.

La rândul său, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a transmis: „Este incredibil să vezi cum roata, chiar și pătrată, tot ajunge să se învârtă o dată: cei care sunt permanent în minte, fapte și vorbă cu acuzațiile de discurs incitator la ură comis de ceilalți, ajung să fie chiar ei în banca acuzaților. O singură problemă va avea sesizarea CSM: că să se poată începe cercetarea penală a unui vice - premier, trebuie acceptul președintelui Dan. Oricum: fără penali în funcții publice, remember?”

„Este un moment care testează maturitatea instituțiilor noastre democratice. Vom vedea dacă ancheta va fi obiectivă, dacă probele vor fi evaluate cu rigurozitate și dacă justiția va funcționa fără interferențe politice. Indiferent de rezultatul final, acest episod ne reamintește că demnitatea funcției publice și influența socială vin cu responsabilitatea de a respecta valorile democratice fundamentale”, a scris și Silvia Uscov, fosta avocată a Elenei Udrea, și Andrei Gușă, fiul lui Cozmin Gușă, care s-a alăturat partidului AUR în luna iulie.

CSM, plângere penală împotriva vicepremierului

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat luni, 10 noiembrie, că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu și condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat. Aceasta a atacat pensiile speciale și a comparat sistemul cu „un fel de Caritas”.

Decizia vine după ce Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, comparând sistemul cu „un fel de Caritas”.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive. Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, a transmis CSM.

