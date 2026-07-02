Reacţia lui Siegfried Mureșan, după ce PSD s-a plâns de PNL la Bruxelles: „Vor să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere”

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan a reacționat prompt după ce social-democrații au sesizat Parlamentul European în legătură cu declarațiile făcute de liderii PNL la adresa sistemului judiciar.

Conflictul dintre PNL și PSD ia amploare după ce social-democrații au anunțat că au sesizat Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European, în legătură cu presiuni pe care le face PNL asupra justiţiei din România.

Totul a pornit după ce Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie, prin care fusese convocat Congresul extraordinar al partidului, programat pentru alegerea noii conduceri. Liberalii au anunțat că vor contesta hotărârea și au susținut că dosarul ar fi fost repartizat unei judecătoare despre care afirmă că este fostă colaboratoare a Alinei Gorghiu, motiv pentru care au anunțat că vor solicita recuzarea magistratului.

În urma acestor declarații, reprezentantul PSD în Comisia LIBE a sesizat conducerea comisiei, cerând analizarea afirmațiilor făcute de reprezentanții PNL din perspectiva respectării statului de drept și a independenței justiției.

În acest context, într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan a criticat dur demersul PSD și a făcut trimitere la perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea.

„PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere.

Despre PSD trebuie să spunem că, în timpul lui Liviu Dragnea, prezenta atacul la statul de drept ca pe o apărare a statului de drept, iar apărarea statului de drept ca pe un atac la statul de drept.

Așa au făcut atunci, așa fac și acum.

Sunt convins că toți actorii, care atunci l-au apărat pe Liviu Dragnea și abuzurile lui, vor apăra și în această perioadă orice abuz.

Au încercat ani de zile să ne explice că s-au schimbat. Vom vedea în următoarele luni că nu s-au schimbat deloc.

Acesta este partidul condus astăzi de premierul OUG 13”, a scris Siegfried Mureşan.