Reacția lui Nicușor Dan la amenințările cu suspendarea: „Sunt altele lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu este deloc îngrijorat de apelurile la suspendare din funcție, lansate în spațiul public de Elena Lasconi sau reprezentanți ai AUR, pe fondul reformelor controversate promovate de Guvern. Șeful statului susține că astfel de acțiuni nu pot fi luate în serios în lipsa unor argumente solide.

„E o chestiune foarte serioasă să ceri suspendarea unui președinte votat de câteva milioane de oameni. Trebuie să ai niște argumente ca să ceri suspendare sau chiar revocare. Nu mă îngrijorează deloc. Sunt altele lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze: deficitul, relansarea economică, tensiunile din societate, dar nu asta”, a spus Nicușor Dan într-un interviu acordat pentru stirileprotv.ro.

Reacția vine după ce Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, l-a amenințat cu suspendarea din cauza reformelor fiscale adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan, reforme care afectează și administrațiile locale. În plus, vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, a invocat posibilitatea suspendării dacă președintele nu declanșează un referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina.

„Bolojan trebuie să rămână premier, chiar dacă legea cade la CCR”

În același interviu, președintele Nicușor Dan și-a reafirmat sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, chiar dacă reforma pensiilor magistraților ar putea fi declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Șeful statului susține că i-a transmis în mod explicit lui Ilie Bolojan că trebuie să rămână în funcție.

„Dreptul nu e o știință exactă, există interpretări. Faptul că un text de lege nu trece de Curte nu înseamnă nimic. Nu a fost rea-voință, dimpotrivă, a existat bună-voință de a respecta deciziile anterioare ale CCR”, a afirmat Nicușor Dan.

„Coaliția nu se va prăbuși în următorii doi ani”

Nicușor Dan a exclus și un scenariu de colaps al actualei coaliții de guvernare, despre care spune că „funcționează foarte bine”, în ciuda unor tensiuni între liderii politici.

„Nu există acest scenariu. Vă spun cu toată responsabilitatea: fiecare partid înțelege că este în interesul național să rămână la guvernare. Nu există riscul ca această coaliție să nu funcționeze cel puțin un an, doi de acum înainte”, a declarat președintele.