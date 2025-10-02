search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un fan înfocat al lui Călin Georgescu a lansat o petiție prin care cere suspendarea președintelui Nicușor Dan

0
0
Publicat:

O petiție online, care a început să circule în mediul virtual, solicită Parlamentului României să inițieze procedura de suspendare a președintelui pentru abuz de funcție și discreditarea statului.

Președintele Nicușor Dan FOTO:X
Președintele Nicușor Dan FOTO:X

Documentul invocă articolul 95 din Constituție, care reglementează suspendarea președintelui, și enumeră mai multe motive pentru care semnatarii consideră necesară această măsură.

Potrivit petiției, președintele „ar fi folosit în scop politic documente judiciare, inclusiv rechizitoriul unei persoane publice, prezentându-le în străinătate, ceea ce ar constitui o ingerință în independența justiției și un abuz de funcție”.

De asemenea, expunerea unor documente interne în fața unor instituții externe „ar submina suveranitatea și imaginea României, iar utilizarea instituțiilor statului în interes personal ar încălca jurământul constituțional”.

În cea mai recentă postare pe Facebook, inițiatorul petiției scrie că „Nicușor Dan a plecat la Copenhaga cu rechizitoriul lui Călin Georgescu în bagaj, hotărât să-l folosească politic. A transformat justiția românească într-o armă personală și a târât România în fața cancelariilor străine pentru a-și ataca adversarii. Acest gest este abuziv, rușinos și de neacceptat pentru un președinte al României”.

Președintele a declarat joi, într-o conferință la Copenhaga, că liderii europeni au primit o copie a raportului făcut de Parchet privind alegerile de anul trecut. „Noutatea documentului e că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de firme din Rusia, care trimit la clone ale unor site-uri respectabile”, a delcarat Nicușor Dan.

Petiția solicită suspendarea de urgență a președintelui și organizarea unui referendum. 

„Ce solicităm: suspendarea de urgență a Președintelui României. Organizarea referendumului prin care poporul să decidă dacă Nicușor Dan mai merită să conducă țara. Democrația românească trebuie apărată. România nu poate fi condusă prin abuz, manipulare și discreditare externă” se arată la finalul petiției.

Citește și: Petiție în Neamț: „Apărați-ne de urs!“ Localnicii sunt îngroziți că fiarele au prins curaj și atacă oamenii, nu doar animalele

Inițiatorul petiției se autodesemnează activist civic, însă este cunoscut ca un susținător al lui Călin Georgescu, pagina sa de Facebook fiind plină de comentarii laudative la adresa fostului candidat și având chiar o fotografie cu acesta, la profil. 

De asemenea, este des prezent în studiul televiziunii Realitatea Plus. 

Pe 24 septembrie, Mihai Toader a comentat pe Facebook: „Sistemul se clatină. Surpriză! Procurorii au dispus clasarea acuzațiilor de <tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale> în cazul lui Eugen Sechila, unul dintre apropiații lui Călin Georgescu. Ce înseamnă asta? Că tot spectacolul cu <amenințarea la adresa statului> s-a dovedit o construcție falsă. Că scenariile cu conspirații, cu tabere paramilitare și cu planuri de lovituri împotriva ordinii nu au putut fi dovedite în fața legii.

Pentru Călin Georgescu, această decizie este esențială: dacă principalul său colaborator scapă de cea mai gravă acuzație, șansele ca și împotriva lui probele să se prăbușească cresc. Sistemul a încercat să compromită și să elimine prin etichete, dar iată că dosarele nu rezistă. Rămân alte acuzații, dar chiar și acestea par mai slabe acum, după această clasare.”, a scris el, pe FB. 

Mihai Toader este și cel care a trimis plângere la Consiliul Superior al Magistraturii și la Inspecția Judiciară împotriva lui Alex Florența, Procuror General al României, pe motiv că declarațiile publice ale acestuia în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu ar fi încălcat prezumția de nevinovăție și ar constitui abateri disciplinare. 

Petiția a strâns 5.457 de semnături. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut ANUNȚUL începutului de octombrie. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
observatornews.ro
image
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
playtech.ro
image
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Blocajul bugetar din SUA lovește și România. Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe