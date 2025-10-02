Un fan înfocat al lui Călin Georgescu a lansat o petiție prin care cere suspendarea președintelui Nicușor Dan

O petiție online, care a început să circule în mediul virtual, solicită Parlamentului României să inițieze procedura de suspendare a președintelui pentru abuz de funcție și discreditarea statului.

Documentul invocă articolul 95 din Constituție, care reglementează suspendarea președintelui, și enumeră mai multe motive pentru care semnatarii consideră necesară această măsură.

Potrivit petiției, președintele „ar fi folosit în scop politic documente judiciare, inclusiv rechizitoriul unei persoane publice, prezentându-le în străinătate, ceea ce ar constitui o ingerință în independența justiției și un abuz de funcție”.

De asemenea, expunerea unor documente interne în fața unor instituții externe „ar submina suveranitatea și imaginea României, iar utilizarea instituțiilor statului în interes personal ar încălca jurământul constituțional”.

În cea mai recentă postare pe Facebook, inițiatorul petiției scrie că „Nicușor Dan a plecat la Copenhaga cu rechizitoriul lui Călin Georgescu în bagaj, hotărât să-l folosească politic. A transformat justiția românească într-o armă personală și a târât România în fața cancelariilor străine pentru a-și ataca adversarii. Acest gest este abuziv, rușinos și de neacceptat pentru un președinte al României”.

Președintele a declarat joi, într-o conferință la Copenhaga, că liderii europeni au primit o copie a raportului făcut de Parchet privind alegerile de anul trecut. „Noutatea documentului e că descrie un mecanism care înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de firme din Rusia, care trimit la clone ale unor site-uri respectabile”, a delcarat Nicușor Dan.

Petiția solicită suspendarea de urgență a președintelui și organizarea unui referendum.

„Ce solicităm: suspendarea de urgență a Președintelui României. Organizarea referendumului prin care poporul să decidă dacă Nicușor Dan mai merită să conducă țara. Democrația românească trebuie apărată. România nu poate fi condusă prin abuz, manipulare și discreditare externă” se arată la finalul petiției.

Inițiatorul petiției se autodesemnează activist civic, însă este cunoscut ca un susținător al lui Călin Georgescu, pagina sa de Facebook fiind plină de comentarii laudative la adresa fostului candidat și având chiar o fotografie cu acesta, la profil.

De asemenea, este des prezent în studiul televiziunii Realitatea Plus.

Pe 24 septembrie, Mihai Toader a comentat pe Facebook: „Sistemul se clatină. Surpriză! Procurorii au dispus clasarea acuzațiilor de <tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale> în cazul lui Eugen Sechila, unul dintre apropiații lui Călin Georgescu. Ce înseamnă asta? Că tot spectacolul cu <amenințarea la adresa statului> s-a dovedit o construcție falsă. Că scenariile cu conspirații, cu tabere paramilitare și cu planuri de lovituri împotriva ordinii nu au putut fi dovedite în fața legii.

Pentru Călin Georgescu, această decizie este esențială: dacă principalul său colaborator scapă de cea mai gravă acuzație, șansele ca și împotriva lui probele să se prăbușească cresc. Sistemul a încercat să compromită și să elimine prin etichete, dar iată că dosarele nu rezistă. Rămân alte acuzații, dar chiar și acestea par mai slabe acum, după această clasare.”, a scris el, pe FB.

Mihai Toader este și cel care a trimis plângere la Consiliul Superior al Magistraturii și la Inspecția Judiciară împotriva lui Alex Florența, Procuror General al României, pe motiv că declarațiile publice ale acestuia în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu ar fi încălcat prezumția de nevinovăție și ar constitui abateri disciplinare.

Petiția a strâns 5.457 de semnături.