Descoperire șocantă în Constanța, în urma unor percheziții. Cadavre de animale, găsite pe câmp și într-o groapă improvizată

Polițiștii din Constanța au făcut o descoperire șocantă în cadrul unei anchete care vizează sacrificarea ilegală de animale. În urma unor percheziții desfășurate în mai multe locații din județ, oamenii legii au găsit cadavre de ovine și bovine abandonate pe câmp și într-o groapă improvizată, precum și spații de tranșare neautorizate.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au anunțat că, în cadrul Operațiunii Jupiter, au fost puse în executare zece mandate de percheziție domiciliară, notează Ziua de Constanța.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane sunt suspectate că ar fi sacrificat animale fără autorizație, iar resturile provenite în urma activităților ar fi fost abandonate în diferite zone din județ.

„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că mai multe persoane ar fi sacrificat, în mod neautorizat, animale (ovine și bovine), iar leșurile ar fi fost abandonate pe câmp”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente privind trasabilitatea și circulația animalelor ale căror resturi au fost descoperite abandonate.

De asemenea, într-una dintre fermele vizate au fost găsite cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată amenajată în interiorul exploatației. Anchetatorii au mai descoperit spații de tranșare improvizate și aproximativ 50 de crotalii a căror destinație finală nu figurează în județul Constanța.

Autoritățile au dispus măsuri pentru igienizarea zonei, urmând ca leșurile să fie ridicate și neutralizate conform procedurilor legale.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele, într-un dosar penal privind abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor.