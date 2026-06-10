România a preluat președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. Oana Țoiu: „Viitorul Europei de Sud-Est este european”

România a preluat oficial președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), pentru perioada 1 iulie 2026 – 30 iunie 2027, în cadrul summitului desfășurat miercuri la Sofia.

Transferul mandatului a avut loc în timpul conferinței de presă comune susținute de vicepreședinta Bulgariei, Iliana Iotova, președintele Albaniei, Bajram Begaj, și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. România preia conducerea forumului regional de la Bulgaria, chiar în anul în care SEECP marchează 30 de ani de la înființare.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la summit în numele președintelui României, Nicușor Dan.

„Viitorul Europei de Sud-Est este european, iar responsabilitatea noastră comună este să ne asigurăm că acest viitor este stabil, sigur, prosper și sustenabil și să devină, mult mai repede, clar tuturor cetățenilor care așteaptă asta”, a declarat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a subliniat că România își asumă mandatul cu responsabilitate și își propune să continue proiectele dezvoltate de președințiile anterioare, punând accent pe investițiile în infrastructura regională și pe consolidarea conectivității.

În cadrul reuniunilor de la Sofia, oficialul român a evidențiat importanța extinderii Uniunii Europene către Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina, apreciind că integrarea acestora contribuie la consolidarea stabilității, securității și prosperității pe întreg continentul.

Totodată, în contextul războiului din Ucraina și al intensificării amenințărilor hibride, cibernetice și de dezinformare, România a pledat pentru o cooperare regională mai strânsă în vederea protejării infrastructurilor critice și a societăților democratice.

Sub motto-ul „Rezilienți. Conectați. Europeni.”, președinția română se va concentra pe trei direcții principale: susținerea procesului de extindere a Uniunii Europene și integrarea graduală a statelor din regiune în Piața Unică, consolidarea securității și rezilienței în fața amenințărilor moderne, precum și promovarea dezvoltării economice și sociale prin proiecte de conectivitate energetică, de transport și digitală.

Summitul s-a încheiat cu adoptarea Declarației SEECP de la Sofia, document care reafirmă angajamentul participanților pentru cooperare regională, dezvoltare durabilă și creșterea rezilienței în Europa de Sud-Est.

La finalul mandatului său, în vara anului 2027, România va găzdui la București summitul SEECP și reuniunea miniștrilor de externe din statele participante.