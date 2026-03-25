Video Războiul televiziunilor la mitingul minerilor: „Nu puneți mâna pe mine!” Reporter RTV și Alexandra Păcuraru, aproape de încăierare

Reporterul România TV și Alexandra Păcuraru, fostă moderatoare Realitatea Plus, în prezent vicepreședintă AUR, au avut un dialog contondent la protestul minerilor, pe seama datoriilor la stat ale trustului Realitatea.

Roxana Ciucă, reporter RTV, și Alexandra Păcuraru, fostă moderatoare la Realitatea, în prezent vicepreședinte AUR, au oferit un scandal monstru și și-au adus acuzații reciproc, pornind de la datoriile la stat pe care televiziunea Realitatea Plus, controlată de tatăl Alexandrei, Maricel Păcuraru, le-ar fi acumulat prin neplata taxelor.

Alexandra Păcuraru a acuzat România TV că a furat echipamentele televiziunii când Sebastian Ghiță a fondat România TV, desprinsă din Realitatea.

„- Nu avem nicio datorie, preluați-o pe doamna, se adresează Alexandra Păcuraru către mulțimea de protestatari.

- Vedeți că îi instigați pe oameni pe noi. De ce nu vă plătiți datoriile către stat?

- Ne plătim taxele și impozitele la zi. Ați făcut această datorie pe care o băgați acum în curtea Realității Plus.

- Nu puneți mâna pe mine! De ce ați venit azi aici?

- Jandarmeria Română, am o problemă cu această doamnă”, este o parte din dialogul între cele două.

Puțin a lipsit ca cele două protagoniste să se încaiere.

Totul s-a întâmplat sub privirile minerilor, care protestau față de măsurile guvernamentale.

Inspectorii Antifraudă desfășoară o amplă acțiune de control la nivel național, care vizează un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. Astfel, ANAF a descoperit un mecanism financiar de tip „suveică”, format din peste 70 de firme din diverse domenii, dar controlate de același grup de oameni, care par să lucreze împreună pentru a nu plăti taxe. Grupul de firme datorează statului peste 259 de milioane de lei.

Deși ANAF nu numește televiziunea în comunicatul oficial, sursele din anchetă citate de Ecomedia susțin că ar fi vizată și Realitatea Plus.

Verificările sunt derulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și au scos la iveală un mecanism complex în care o societate care figura oficial cu activitate în domeniul pazei ar fi desfășurat, în realitate, servicii de promovare, în legătură cu o companie media.

Conform datelor ANAF, această societate media face parte dintr-un grup extins de peste 70 de firme, active în domenii precum publicitate, analiză de piață și sondare a opiniei publice. Majoritatea acestor companii ar avea administratori comuni, persoane aflate în relații de rudenie sau afinitate, ceea ce indică existența unui control coordonat la nivelul întregului grup.

Inspectorii fiscali au constatat că firmele din acest circuit înregistrează datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, în mare parte restante. Analiza preliminară sugerează existența unor tranzacții intragrup cu caracter artificial, fără o justificare economică reală, ceea ce ridică suspiciuni de evitare a obligațiilor fiscale.