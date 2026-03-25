Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Video Războiul televiziunilor la mitingul minerilor: „Nu puneți mâna pe mine!” Reporter RTV și Alexandra Păcuraru, aproape de încăierare

Reporterul România TV și Alexandra Păcuraru, fostă moderatoare Realitatea Plus, în prezent vicepreședintă AUR, au avut un dialog contondent la protestul minerilor, pe seama datoriilor la stat ale trustului Realitatea.

Alexandra Păcuraru și Roxana Ciucă au oferit un scandal monstru la protestul minerilor

Roxana Ciucă, reporter RTV, și Alexandra Păcuraru, fostă moderatoare la Realitatea, în prezent vicepreședinte AUR, au oferit un scandal monstru și și-au adus acuzații reciproc, pornind de la datoriile la stat pe care televiziunea Realitatea Plus, controlată de tatăl Alexandrei, Maricel Păcuraru, le-ar fi acumulat prin neplata taxelor.

Alexandra Păcuraru a acuzat România TV că a furat echipamentele televiziunii când Sebastian Ghiță a fondat România TV, desprinsă din Realitatea.

„- Nu avem nicio datorie, preluați-o pe doamna, se adresează Alexandra Păcuraru către mulțimea de protestatari. 

- Vedeți că îi instigați pe oameni pe noi. De ce nu vă plătiți datoriile către stat?

- Ne plătim taxele și impozitele la zi. Ați făcut această datorie pe care o băgați acum în curtea Realității Plus.

- Nu puneți mâna pe mine! De ce ați venit azi aici?

- Jandarmeria Română, am o problemă cu această doamnă”, este o parte din dialogul între cele două.

Puțin a lipsit ca cele două protagoniste să se încaiere.

Totul s-a întâmplat sub privirile minerilor, care protestau față de măsurile guvernamentale.

Inspectorii Antifraudă desfășoară o amplă acțiune de control la nivel național, care vizează un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. Astfel, ANAF a descoperit un mecanism financiar de tip „suveică”, format din peste 70 de firme din diverse domenii, dar controlate de același grup de oameni, care par să lucreze împreună pentru a nu plăti taxe. Grupul de firme datorează statului peste 259 de milioane de lei.

  Deși ANAF nu numește televiziunea în comunicatul oficial, sursele din anchetă citate de Ecomedia susțin că ar fi vizată și Realitatea Plus.   

Verificările sunt derulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și au scos la iveală un mecanism complex în care o societate care figura oficial cu activitate în domeniul pazei ar fi desfășurat, în realitate, servicii de promovare, în legătură cu o companie media.

Conform datelor ANAF, această societate media face parte dintr-un grup extins de peste 70 de firme, active în domenii precum publicitate, analiză de piață și sondare a opiniei publice. Majoritatea acestor companii ar avea administratori comuni, persoane aflate în relații de rudenie sau afinitate, ceea ce indică existența unui control coordonat la nivelul întregului grup.

Inspectorii fiscali au constatat că firmele din acest circuit înregistrează datorii totale la bugetul de stat de peste 259 de milioane de lei, în mare parte restante. Analiza preliminară sugerează existența unor tranzacții intragrup cu caracter artificial, fără o justificare economică reală, ceea ce ridică suspiciuni de evitare a obligațiilor fiscale.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
digi24.ro
image
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
stirileprotv.ro
image
Zodia care își face curățenie TOTALĂ de primăvară în viață, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Vor elimina tot ce nu este bun din viața lor
gandul.ro
image
Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pentru joi
mediafax.ro
image
Edi Iordănescu rupe tăcerea! Cu cine ar juca în Turcia – Romania fostul selecționer de la EURO
fanatik.ro
image
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
libertatea.ro
image
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
VIDEO Imaginea serii: i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu la conferința de presă, înainte de Turcia - România
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Fiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmat
observatornews.ro
image
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Ce este contractul de întreţinere şi unde trebuie încheiat. Acte necesare în 2026
playtech.ro
image
Ce primă colosală au tricolorii pentru calificarea la CM 2026 din Statele Unite
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
digisport.ro
image
VIDEO Primul oraș din România care deja se pregătește pentru anul 2050: proiectul care va stârni invidie în regiune
stiripesurse.ro
image
Lovitură pentru șoferi! OUG pentru ieftinirea carburanților a fost amânată din nou
kanald.ro
image
De ce se certau Codruța și Valentin Sanfira înainte să se ajungă la divorț? Detalii neștiute de la începutul relației lor: „Așa ceva nu se face. Are prea multe așteptări” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Al cui este, de fapt, penthouse-ul de 4 milioane de euro în care au stat Andreea Popescu și Rareș. Casa nu este a lor și ambii ar fi plecat de aici după divorț!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Patrice Cărăușan de la Survivor se ascunde prin București! Vedeta Antena 1, încă în concurs, camuflată alături de iubit FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
GSP a comparat prețurile din Istanbul cu cele din România » Unele diferențe sunt șocante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
Cozonac rapid și delicios fără frământare. Rețeta perfectă pentru masa de Paște
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!