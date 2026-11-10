 Raluca Turcan (PNL): „Solicit PSD şi AUR să prezinte protocolul secret de colaborare parlamentară semnat la începutul sesiunii parlamentare” | adevarul.ro
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Raluca Turcan (PNL): „Solicit PSD şi AUR să prezinte protocolul secret de colaborare parlamentară semnat la începutul sesiunii parlamentare”

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Deputata PNL Raluca Turcan a declarat marţi, 10 noiembrie, că votul din Parlament privind conducerile TVR şi Radio România confirmă alianţa PSD cu AUR, pe care social-democraţii o „neagă public cu tot mai puţină convingere" și le-a cerut celor două partide să facă public „protocolul secret” de colaborare parlamentară.

Deputata Raluca Turcan
Deputata Raluca Turcan Foto: FB Raluca Turcan

„Solicit PSD şi AUR să prezinte protocolul secret de colaborare parlamentară semnat la începutul sesiunii parlamentare. Nici măcar nu au negat existenţa lui. Până să-l facă public, îi vedem rezultatele: PSD şi AUR şi-au împărţit oficial TVR şi Radio România. Aranjamentul provizoriu din septembrie a devenit azi definitiv, cu mandate pline. Aşa că îi întreb pe cei de la PSD: ce v-aţi mai împărţit cu AUR? Votul de azi confirmă alianţa pe care PSD o neagă public cu tot mai puţină convingere. Liderul senatorilor AUR a spus-o fără nicio jenă: numirile de la TVR şi Radio sunt rezultatul unei înţelegeri între cele două partide", a scris Turcan pe Facebook.

„PSD e tot un fel de AUR, numai că pe roşu”

Deputata a amintitcă TVR şi Radio România sunt plătite din banii românilor şi reprezintă, pentru milioane de oameni, mai ales din sate şi oraşe mici, principala sursă de informații despre ce se întâmplă în ţară, iar „rolul lor este să informeze corect, nu să servească o majoritate parlamentară".

„Când România are războiul la graniţă şi a văzut deja, în contextul alegerilor anulate, cât de vulnerabil este spaţiul public la ingerinţe externe, subordonarea politică a acestor instituţii este un act iresponsabil, cu implicaţii pentru siguranţa ţării. Dacă se va scrie vreodată integral povestea propagandei ruseşti în România, sunt convinsă că alegerea AUR pentru şefia TVR îşi va avea locul în ea. Votată de PSD cu două mâini. Îmi pare rău pentru profesioniştii din TVR şi Radio România, care au construit ani la rând credibilitatea acestor instituţii şi care astăzi au asistat la împărţirea lor ca la piaţă. În rest, rămâne cum am stabilit: PSD e tot un fel de AUR, numai că pe roşu", a mai scris Raluca Turcan.

Sorina Matei, desemnată la conducerea TVR

Amintim că Sorina Matei (susținută de AUR) a fost desemnată, marți, președinte-director general al Societății Române de Televiziune (SRTv) în urma votului Consiliului de Administrație al instituției. La conducerea Societății Române de Radiodifuziune (SRR) a fost desemnat Răzvan Dincă (susținut de PSD)

Și deputatul PNL Robert Sighiartău a criticat vehement o apropiere tot mai evidentă între PSD și AUR, acuzând existența unor „negocieri de culise” pentru controlul instituțiilor statului.

Liberalul susține că aceste înțelegeri pentru conducerile Televiziunii și Radioului Public ar face parte dintr-un troc politic mai amplu, menționând că PSD ar fi oferit recent AUR și funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților. Sighiartău a afirmat că o astfel de colaborare contrazice discursul antisistem pe care formațiunea lui George Simion îl promovează în spațiul public.

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