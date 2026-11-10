„Ajunge cu posturile scoase la concurs pe ascuns!” Rogobete anunță schimbări la angajările din spitale

Alexandru Rogobete anunţă că pregăteşte o măsură care să pună capăt unei practici întâlnite în spitalele publice, prin care informațiile despre posturile vacante ajung doar la cei care trebuie să afle despre ele.

Informaţiile despre posturile scose la concurs în spitale trebuie să fie accesibile tuturor. Foto: @drazen_zigic / Drazen Zigic

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți, 9 noiembrie, că ministerul lucrează la o platformă digitală națională, pe care toate spitalele vor trebui să publice informațiile despre concursurile de angajare.

Anunțul ministrului vine pe fondul controverselor recente privind ocuparea unor posturi în sistemul medical public, după ce o anchetă jurnlistică a readus în atenție parcursul profesional al lui Filip Andrei Ciolacu, fiul fostului premier Marcel Ciolacu.

„Ajunge cu posturile scoase la concurs pe ascuns! Transparența în sistemul de sănătate nu este opțională!”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit planului prezentat de Alexandru Rogobete, platforma va fi dezvoltată de Ministerul Sănătății și ar urma să funcționeze începând de anul viitor. Medicii vor putea verifica pe site-ul instituției ce spital organizează concursul, câte posturi sunt disponibile, care este specialitatea medicală căutată și în ce perioadă se desfășoară procedura.

Ministrul susține că publicarea centralizată a acestor informații le va permite medicilor interesați să afle despre posturile disponibile fără să depindă de anunțurile afișate local de fiecare unitate sanitară.

„Ajunge cu posturile scoase la concurs pe ascuns! Transparența în sistemul de sănătate nu este opțională!

Există încă în spitalele din România o practică pe care nu o mai accept: anunțurile pentru posturile vacante sunt afișate formal, uneori pe o ușă din spatele unui birou, astfel încât să afle despre concurs doar cine trebuie.

Această practică trebuie să înceteze!

Am cerut colegilor mei de la Ministerul Sănătății să dezvolte o platformă digitală națională prin care, începând de anul viitor, toate posturile vacante de medic specialist scoase la concurs în spitalele publice să fie publicate transparent, într-un singur loc.

Orice medic din România va putea consulta direct pe site-ul Ministerului Sănătății:

🔹 Spitalul care organizează concursul.

🔹 Numărul posturilor disponibile.

🔹 Specialitatea medicală.

🔹 Calendarul și perioada de desfășurare a concursului.

Fără anunțuri ascunse. Fără informații rezervate doar unora. Fără concursuri despre care află doar cine trebuie!

Funcția de șef de secție sau de manager nu oferă nimănui dreptul de a decide cine are voie să afle despre un post vacant și cine nu.

Vreau un sistem în care medicii să concureze pe criterii de competență și profesionalism, nu pe relații sau pe acces privilegiat la informație.

Posturile din spitalele publice sunt pentru profesioniștii din sănătate, nu pentru cercuri de interese!

Transparența înseamnă respect pentru medici, corectitudine în sistem și, în final, servicii medicale mai bune pentru pacienți.

O să fie bine!”, a scris ministrul Sănătăţii.