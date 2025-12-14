search
Nicușor Dan: „Mulți români cred că alegerile au fost anulate ilegal. În 2-3 luni vom arăta ce s-a întâmplat”

0
Alegeri prezidențiale 2025
0
Publicat:

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată sâmbătă seara la Kanal D, că demonstrarea interferenței ruse în alegerile prezidențiale anulate din 2024 este crucială pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în stat și pentru clarificarea situației atât pe plan intern, cât și extern. Șeful statului a anunțat că autoritățile lucrează la un raport amplu, care urmează să fie prezentat în următoarele două-trei luni.

Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: AFP
Președintele României, Nicușor Dan. FOTO: AFP

Întrebat când va fi desecretizată ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din noiembrie 2024, care a precedat anularea scrutinului, și cât de important este ca statul român să dovedească interferența rusă în procesul electoral, președintele a subliniat necesitatea „închiderii acestui capitol”.

„Este foarte important, pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulți dintre români cred în momentul de față că alegerile au fost anulate în mod ilegal, pentru că o elită conducătoare n-a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câștige. Oamenilor acestora trebuie să le dăm toate elementele”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că, pe plan extern, România a reușit deja să explice situația, existând mai multe state care au recunoscut existența unei influențe ruse în Europa, manifestată inclusiv în alegerile din România. „Și pentru partenerii noștri trebuie să închidem acest capitol și să venim cu un raport complet despre ce s-a întâmplat în România”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că raportul privind ingerințele externe este în curs de finalizare și că desecretizarea unor documente, inclusiv a ședinței CSAT, va face parte dintr-un demers mai amplu de clarificare.

„Probabil că în două, trei luni vom fi pregătiți să ieșim cu un raport. Se tot vorbește de acea desecretizare, da, se va întâmpla și asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul”, a explicat președintele.

Acesta a adăugat că România se confruntă cu o serie de amenințări, de la atacuri cibernetice și campanii de dezinformare până la tentative de sabotaj. „Am avut și câteva încercări de sabotaj, mult mai puține decât în Polonia sau în alte țări, dar ele există. Toate acestea fac imaginea unei campanii, a așa-numitului război hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva României”, a afirmat Nicușor Dan.

În final, șeful statului a subliniat că miza raportului nu este doar publicarea unor concluzii oficiale, ci convingerea opiniei publice. „Sarcina noastră nu este doar să ieșim cu un raport, ci să ieșim cu un raport care să convingă oamenii că într-adevăr asta s-a întâmplat”, a conchis președintele României.

