Diana Buzoianu acuză PSD că fuge de alegeri anticipate și îl critică pe șeful AEP că execută ordinele lui Grindeanu

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu (USR) acuză marţi PSD că ”îl trimite pe PSD-istul Ţuţuianu, pe care l-a pus şef la AEP, să declare că nu se pot face alegeri anticipate cu un Guvern interimar”.

”Vă place cum în conferinţe Grindeanu e doar venin şi poftă de luptă şi zice curajos cum nu fuge de alegeri anticipate.....şi apoi îl trimite pe PSD-istul Ţuţuianu, pe care l-a pus şef la AEP, să declare că nu se pot face alegeri anticipate cu un Guvern interimar că e nevoie de ordonanţe şi hotărâri de Guvern? Pe lângă laşitatea uriaşă (da, PSD are o frică uriaşă de alegeri anticipate), totuşi, ce e cel mai amuzant e cum au reuşit să pună un om la AEP care habar nu are că fix în situaţia în care nu se poate forma un Guvern cu puteri depline e scris în Constituţie că se pot face alegeri anticipate”, spune Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul interimar al mediului continuă: ”Adică, mai pe înţelesul PSD-ului de la AEP: dacă ai majoritate să fie votat un Guvern cu puteri depline să poţi da ordonanţe, nu mai ai ce alegeri anticipate să organizezi”.

”Ce grele sunt cuvintele şi logica din spatele unor articole pentru unii politruci puşi în funcţii publice. Nu era mai simplu să zică domnul Ţuţuianu: Nu vrea Grindeanu alegeri anticipate. Na. Şi eu sunt paraşutat în funcţia asta ca să respect comenzile lui”, mai comentează Buzoianu.

Cum se apără AEP

În replică, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) respinge ferm informaţiile şi interpretările apărute în spaţiul public potrivit cărora preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, s-ar opune organizării alegerilor parlamentare anticipate în această toamnă.

”Astfel de afirmaţii sunt false şi denaturează în mod deliberat poziţia exprimată de conducerea Autorităţii Electorale Permanente. Preşedintele AEP nu a afirmat niciodată că alegerile parlamentare anticipate nu pot avea loc. În toate intervenţiile sale publice, acesta a prezentat analiza şi concluziile rezultate din documentaţia elaborată de direcţiile de specialitate ale Autorităţii Electorale Permanente cu privire la condiţiile juridice, administrative şi logistice necesare organizării unui astfel de scrutin în termenul constituţional de 90 de zile. AEP nu contestă posibilitatea organizării alegerilor anticipate, ci are obligaţia legală de a semnala condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca procesul electoral să se desfăşoare cu respectarea Constituţiei, a legii şi a drepturilor electorale ale cetăţenilor”, precizează AEP, potrivit News.

Autoritatea mai spune că ”abordarea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente este una exclusiv tehnică şi instituţională, nu politică”.”AEP este o autoritate administrativă autonomă, conducerea acesteia fiind formată din preşedinte, numit de Parlamentul României, şi doi vicepreşedinţi, unul numit de Preşedintele României, iar celălalt de prim-ministru. În exercitarea atribuţiilor lor, membrii conducerii nu reprezintă interese politice, ci acţionează exclusiv în aplicarea Constituţiei şi a legii, activitatea instituţiei desfăşurându-se cu respectarea fermă a principiilor independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii”, subliniază instituţia.

De ce sunt aproape imposibil de organizat alegerile anticipate acum: explicațiile președintelui AEP

Autoritatea Electorală Permanentă precizează că a explicat în mod transparent că respectarea termenului constituţional de trei luni pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate presupune modificarea unor termene prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

”Modificarea unei legi organice poate fi realizată numai prin lege sau, în situaţii excepţionale, prin ordonanţă de urgenţă, fiind ulterior necesară adoptarea cadrului normativ secundar, inclusiv a hotărârilor Guvernului necesare organizării scrutinului. Totodată, aceste demersuri presupun parcurgerea etapelor obligatorii de consultare interinstituţională, transparenţă decizională şi adoptare a actelor normative. În aceste condiţii, calendarul electoral ar impune reducerea cu cel puţin 15-20 de zile a unor termene procedurale prevăzute de legislaţia electorală. În egală măsură, AEP a semnalat dificultăţile logistice pe care le presupune organizarea unui scrutin anticipat într-un interval atât de scurt, inclusiv în ceea ce priveşte constituirea secţiilor de votare din străinătate şi desfăşurarea tuturor operaţiunilor tehnice necesare organizării procesului electoral”, afirmă AEP în comunicat.

Potrivit instituţiei, argumentele prezentate sunt susţinute şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale. ”Prin Decizia nr. 51/2020, Curtea Constituţională a reţinut că modificarea cadrului normativ electoral într-un interval foarte scurt înaintea alegerilor poate afecta exercitarea efectivă a drepturilor electorale, inclusiv prin limitarea posibilităţii de vot a cetăţenilor români din străinătate şi a celor care votează prin corespondenţă, precum şi prin afectarea posibilităţii competitorilor politici de a îndeplini condiţiile legale necesare participării la procesul electoral”, explică AEP.

AEP mai spune că respectarea legii nu poate fi confundată cu exprimarea unei opţiuni politice.

”Rolul Autorităţii Electorale Permanente este acela de a prezenta, cu obiectivitate şi responsabilitate, toate implicaţiile juridice, administrative şi logistice pe care le presupune organizarea unui proces electoral, astfel încât acesta să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, iar drepturile electorale ale cetăţenilor şi principiile democratice să fie pe deplin garantate. Încercarea de a transforma această analiză instituţională într-o controversă politică reprezintă o interpretare eronată a poziţiei AEP şi o dezinformare a opiniei publice. În acest context, considerăm că este regretabil faptul că anumite persoane care nu au analizat temeinic cadrul legislativ incident în materia alegerilor parlamentare sau care aleg, în mod deliberat, să ignore complexitatea organizării unui proces electoral, lansează în spaţiul public afirmaţii lipsite de fundament, afectând încrederea într-o instituţie fundamentală a statului. Autoritatea Electorală Permanentă îşi reafirmă angajamentul de a întreprinde toate demersurile necesare pentru organizarea, în condiţii de legalitate, imparţialitate şi transparenţă, a oricărui scrutin stabilit în acord cu prevederile Constituţiei României şi ale legislaţiei electorale şi îşi exprimă disponibilitatea pentru o colaborare instituţională loială, corectă şi eficientă cu toate autorităţile competente, astfel încât drepturile electorale ale cetăţenilor să fie pe deplin respectate şi garantate”, se menţionează în comunicat.

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