search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Diana Buzoianu acuză PSD că fuge de alegeri anticipate și îl critică pe șeful AEP că execută ordinele lui Grindeanu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu (USR) acuză marţi PSD că ”îl trimite pe PSD-istul Ţuţuianu, pe care l-a pus şef la AEP, să declare că nu se pot face alegeri anticipate cu un Guvern interimar”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO: Gov.ro

”Vă place cum în conferinţe Grindeanu e doar venin şi poftă de luptă şi zice curajos cum nu fuge de alegeri anticipate.....şi apoi îl trimite pe PSD-istul Ţuţuianu, pe care l-a pus şef la AEP, să declare că nu se pot face alegeri anticipate cu un Guvern interimar că e nevoie de ordonanţe şi hotărâri de Guvern? Pe lângă laşitatea uriaşă (da, PSD are o frică uriaşă de alegeri anticipate), totuşi, ce e cel mai amuzant e cum au reuşit să pună un om la AEP care habar nu are că fix în situaţia în care nu se poate forma un Guvern cu puteri depline e scris în Constituţie că se pot face alegeri anticipate”, spune Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul interimar al mediului continuă: ”Adică, mai pe înţelesul PSD-ului de la AEP: dacă ai majoritate să fie votat un Guvern cu puteri depline să poţi da ordonanţe, nu mai ai ce alegeri anticipate să organizezi”.

”Ce grele sunt cuvintele şi logica din spatele unor articole pentru unii politruci puşi în funcţii publice. Nu era mai simplu să zică domnul Ţuţuianu: Nu vrea Grindeanu alegeri anticipate. Na. Şi eu sunt paraşutat în funcţia asta ca să respect comenzile lui”, mai comentează Buzoianu.

Cum se apără AEP

 În replică, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) respinge ferm informaţiile şi interpretările apărute în spaţiul public potrivit cărora preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, s-ar opune organizării alegerilor parlamentare anticipate în această toamnă.

”Astfel de afirmaţii sunt false şi denaturează în mod deliberat poziţia exprimată de conducerea Autorităţii Electorale Permanente. Preşedintele AEP nu a afirmat niciodată că alegerile parlamentare anticipate nu pot avea loc. În toate intervenţiile sale publice, acesta a prezentat analiza şi concluziile rezultate din documentaţia elaborată de direcţiile de specialitate ale Autorităţii Electorale Permanente cu privire la condiţiile juridice, administrative şi logistice necesare organizării unui astfel de scrutin în termenul constituţional de 90 de zile. AEP nu contestă posibilitatea organizării alegerilor anticipate, ci are obligaţia legală de a semnala condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca procesul electoral să se desfăşoare cu respectarea Constituţiei, a legii şi a drepturilor electorale ale cetăţenilor”, precizează AEP, potrivit News.

Autoritatea mai spune că ”abordarea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente este una exclusiv tehnică şi instituţională, nu politică”.”AEP este o autoritate administrativă autonomă, conducerea acesteia fiind formată din preşedinte, numit de Parlamentul României, şi doi vicepreşedinţi, unul numit de Preşedintele României, iar celălalt de prim-ministru. În exercitarea atribuţiilor lor, membrii conducerii nu reprezintă interese politice, ci acţionează exclusiv în aplicarea Constituţiei şi a legii, activitatea instituţiei desfăşurându-se cu respectarea fermă a principiilor independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii”, subliniază instituţia.

De ce sunt aproape imposibil de organizat alegerile anticipate acum: explicațiile președintelui AEP

Autoritatea Electorală Permanentă precizează că a explicat în mod transparent că respectarea termenului constituţional de trei luni pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate presupune modificarea unor termene prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

”Modificarea unei legi organice poate fi realizată numai prin lege sau, în situaţii excepţionale, prin ordonanţă de urgenţă, fiind ulterior necesară adoptarea cadrului normativ secundar, inclusiv a hotărârilor Guvernului necesare organizării scrutinului. Totodată, aceste demersuri presupun parcurgerea etapelor obligatorii de consultare interinstituţională, transparenţă decizională şi adoptare a actelor normative. În aceste condiţii, calendarul electoral ar impune reducerea cu cel puţin 15-20 de zile a unor termene procedurale prevăzute de legislaţia electorală.  În egală măsură, AEP a semnalat dificultăţile logistice pe care le presupune organizarea unui scrutin anticipat într-un interval atât de scurt, inclusiv în ceea ce priveşte constituirea secţiilor de votare din străinătate şi desfăşurarea tuturor operaţiunilor tehnice necesare organizării procesului electoral”, afirmă AEP în comunicat. 

Potrivit instituţiei, argumentele prezentate sunt susţinute şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale. ”Prin Decizia nr. 51/2020, Curtea Constituţională a reţinut că modificarea cadrului normativ electoral într-un interval foarte scurt înaintea alegerilor poate afecta exercitarea efectivă a drepturilor electorale, inclusiv prin limitarea posibilităţii de vot a cetăţenilor români din străinătate şi a celor care votează prin corespondenţă, precum şi prin afectarea posibilităţii competitorilor politici de a îndeplini condiţiile legale necesare participării la procesul electoral”, explică AEP. 

 AEP mai spune că respectarea legii nu poate fi confundată cu exprimarea unei opţiuni politice.

”Rolul Autorităţii Electorale Permanente este acela de a prezenta, cu obiectivitate şi responsabilitate, toate implicaţiile juridice, administrative şi logistice pe care le presupune organizarea unui proces electoral, astfel încât acesta să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, iar drepturile electorale ale cetăţenilor şi principiile democratice să fie pe deplin garantate. Încercarea de a transforma această analiză instituţională într-o controversă politică reprezintă o interpretare eronată a poziţiei AEP şi o dezinformare a opiniei publice. În acest context, considerăm că este regretabil faptul că anumite persoane care nu au analizat temeinic cadrul legislativ incident în materia alegerilor parlamentare sau care aleg, în mod deliberat, să ignore complexitatea organizării unui proces electoral, lansează în spaţiul public afirmaţii lipsite de fundament, afectând încrederea într-o instituţie fundamentală a statului. Autoritatea Electorală Permanentă îşi reafirmă angajamentul de a întreprinde toate demersurile necesare pentru organizarea, în condiţii de legalitate, imparţialitate şi transparenţă, a oricărui scrutin stabilit în acord cu prevederile Constituţiei României şi ale legislaţiei electorale şi îşi exprimă disponibilitatea pentru o colaborare instituţională loială, corectă şi eficientă cu toate autorităţile competente, astfel încât drepturile electorale ale cetăţenilor să fie pe deplin respectate şi garantate”, se menţionează în comunicat. 

Grindeanu, după consultările de la Cotroceni: „Nu s-a rostit niciun nume de premier”. Ce spune despre alegerile anticipate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele operațiunii secrete prin care Israelul a vrut să readucă la conducerea Iranului un fost mare inamic al Tel Avivului
digi24.ro
image
Impactul real al „românilor săraci care au invadat Marea Britanie”, cu care politicienii din UK își sperie electoratul
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
„Autostrada electrică” prin Marea Neagră intră în faza tehnică. România va conecta UE la rețeaua din Caucaz
mediafax.ro
image
Jucătorul care a luat eventul cu Universitatea Craiova a semnat cu Gaziantep! E febleţea lui Mirel Rădoi
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
S-a despărțit de iubita influencer și Barcelona vrea să-l vândă dintr-un motiv stânjenitor
gsp.ro
image
A stat în Loja Regală, lângă Simona Halep și partenerul ei, și a ajuns "de nerecunoscut"
digisport.ro
image
Unde vor pleca grecii în vacanță pe 15 august. Rezervările sunt deja aproape epuizate în multe destinații
click.ro
image
Un elev din Buzău va fi singurul român la WorldSkills-Shanghai, la calificarea sudor: "Dacă știi bine o meserie, toată lumea te caută"
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Șezlong sau prosop? Cât a ajuns să coste un loc pe plajă, pe litoralul românesc
observatornews.ro
image
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
cancan.ro
image
Parlamentul, aviz pozitiv pentru creșterea unor pensii. Trebuie depusă o simplă cerere să iei banii
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Semnal de alarmă pentru cursul valutar. BNR ar putea lua o măsură neașteptată, deși inflația scade
playtech.ro
image
Fotografia de acum 20 de ani care poate deveni finala Cupei Mondiale. Ce spune Yamal despre poza cu el bebeluș ținut în brațe de Messi
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
digisport.ro
image
Noul trend pe litoral: „Midweek Holiday”. Cât costă acum o vacanță la mare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Cum arată mama lui Connect-R! Imagini inedite cu cei doi
mediaflux.ro
image
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Insula mai puțin cunoscută din Grecia care i-a cucerit pe doi români. „Aici am mâncat cea mai bună bougatsa, cu doar 3 euro”
click.ro
image
Ce gen de femeie detestă Cătălin Botezatu? Bianca Drăgușanu e vizată și ea? „Nu la asta se uită bărbații!”
click.ro
image
Care sunt liceele din București unde s-a intrat cu cele mai mici medii în 2025. Cum arată clasamentul și rezultatele la Bacalaureat
click.ro
Caroline de Brunswick Wolfenbüttel foto profimedia 1017634718 jpg
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur
okmagazine.ro
Cartofi cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1140146435 jpg
Cartofii care seduc: rumeniți perfect, cu ciuperci aromate
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Insula mai puțin cunoscută din Grecia care i-a cucerit pe doi români. „Aici am mâncat cea mai bună bougatsa, cu doar 3 euro”

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!