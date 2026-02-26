PSD pune condiții privind propunerea USR pentru Avocatul Poporului și amenință cu blocarea bugetului de stat în Parlament: „Să renunțe la pensia specială”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a atenționat în cadrul unei conferințe de presă, la Constanța, că proiectul bugetului de stat pe anul 2026, pe care Guvernul se pregătește să îl aducă în Parlament trebuie să includă propunerile PSD. Altfel partidul ar putea să nu îl voteze în Parlament.

„Bugetul nu e neapărat un simplu tabel. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei să ai partener PSD trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga. Va exista buget votat în Parlament ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat”, a amenințat șeful PSD, Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă, la Constanța.

Sorin Grindeanu a vorbit despre nemulțumirile PSD în cadrul guvernării, reluând subiectul analizei interne pe care o desfășoară partidul privind continuarea guvernării alături de USR și premierul Ilie Bolojan. El a criticat măsurile luate de la vârful Executivului, cum e cazul reducerilor de personal, exprimând că „astea nu sunt reforme”, comasarea comunelor sau digitalizarea sunt.

„E necesar să fac anumite clarificări din perspectiva interviului pe care l-am dat ieri și care a generat reacții. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde în fața unui singur partid. Răspunzi în fața tuturor. Domnul Bolojan nu e premierul doar al USR, ci și al PSD, al UDMR, chiar și al PNL. E premierul coaliției și de aceea fac aceste precizări pentru a spune că noi în aceste luni nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost mai degrabă premierul unei formațiuni din coaliție, și aceasta nu e PNL, e USR”, a mai explicat șeful PSD.

Termenul limită al analizei interne declanșate de PSD este bugetul. „Odată cu bugetul vom da un vot în care vom alege”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Problema propunerii USR pentru Avocatul Poporului,

„Nu vom vota daca se va păstra propunerea actuală. Dacă doamna Rizoiu renunță la pensia specială atunci da, nu mai avem o problemă. Să vină cu cineva care nu are pensie specială așa ca dna Rizoiu”, a anunțat șeful PSD în conferință.

Potrivit acestuia USR dă dovadă de ipocrizie, având în vedere că s-a întemeiat ca partid pe principiul „fără pensii speciale” și cu scandalul privind „plăcuța suedeză” care înjura PSD-ul. „Acum când trebuie să vii cu propuneri, vii cu unul cu pensie specială, și la Avocatul Poporului și la Uzina Sadu. Eu îi îndemn să schimbe procedura la instituția Avocatul Poporului sau să renunțe la pensia specială”, a mai completat acesta.