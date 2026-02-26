search
Cine va deține „arma” împotriva OUG-urilor - Parlamentul numește un nou Avocat al Poporului după aproape doi ani de amânări

0
0
Publicat:

Parlamentul a declanșat procedurile pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, funcție ocupată interimar de Renata Weber încă din iunie 2024, după ce negocierile politice din ultimul an au amânat succesiunea. Devenită o miză strategică imensă datorită puterii de a bloca ordonanțele Guvernului la Curtea Constituțională, conducerea acestei instituții cheie urmează să fie decisă prin vot în ședință comună pe 10 martie, punând capăt unei perioade lungi de provizorat în fruntea garantului drepturilor cetățenești.

Mandatul Renatei Weber a expirat încă din 2024 FOTO Shutterstock
Mandatul Renatei Weber a expirat încă din 2024 FOTO Shutterstock

Potrivit Constituției, Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Acesta nu poate face parte din partide politice, însă este numit de Parlament, în ședință comună. Îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor și prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conţine recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.

Acesta are 6 adjuncţi care sunt specializaţi pe domenii de activitate. Atât Avocatul Poporului, cât şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

Poziția privilegiată a Avocatului Poporului a transformat instituția într-o miză imensă pentru partidele politice. Acesta poate sesiza Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea legilor înainte de promulgarea acestora și poate ridica direct excepția de neconstituționalitate cu privire la legi și ordonanțe ale Guvernului.

Cine este Renate Weber

Renate Weber este avocat al Poporului din iulie 2019, mandatul său fiind expirat de peste un an, încă din 2024. A ajuns în funcție cu susținerea PSD-ALDE, în timp ce opoziția formată din USR, PNL, UDMR și PMP susținea alți candidați.

De profesie avocat, Weber a militat pentru drepturile omului în anii '90, fiind susţinătoare a lui George Soros şi în același timp critic al PSD-ului până în 2014. În paralel cu profesia de avocat, ea a deţinut şi funcţia de redactor-şef al Revistei Române de Drepturile Omului. Timp de un an a fost și consilier prezidenţial pe probleme constituţionale şi legislative pentru fostul preşedinte Traian Băsescu.

A ajuns în Parlamentul European pe listele PNL, obținând trei mandate de eurodeputat. Ulterior, a fost exclusă din PNL alături de Norica Nicolai, după ce s-au afiliat grupului ALDE din Parlamentul European, în timp ce formațiunea se alătura PPE. În august 2018 anunța înscrierea în partidul ALDE condus de Călin Popescu Tăriceanu, motivând că este singura ei opţiune politică.

În Parlamentul European, Renate Weber s-a poziţionat de partea Rusiei, iar în contextul procedurilor din 2018 privind activarea articolului 7 împotriva Ungariei, Weber a susținut guvernul premierului Viktor Orban.

Citește și: Scandal la Avocatul Poporului. Weber cere revocarea unuia dintre adjuncți. Care este motivul invocat

Ultima sa declarație de avere, publicată în 2024, indica că aceasta primește trei pensii, una de la Parlamentul European, una de la Casa de Asigurări a Avocaților și una de la Sistemul Public de Pensii, obținând în anul anterior 40.225 de euro de pe urma mandatelor de eurodeputat și alți 73.546 de lei. Veniturile obținute de pe urma funcției de Avocat al Poporului se ridicau la 153.312 de lei.

Cine o va înlocui pe Renate Weber

Parlamentul a dat startul demersurilor pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, urmând ca acesta să fie votat într-un plen comun al Senatului și Camerei Deputaților, organizat pe 10 martie.

Roxana Rizoiu, fost Agent Guvernamental al României la CEDO și formator INM, este propunerea USR pentru înlocuirea RenateI Weber în fruntea Avocatului Poporului. Propunerea făcută de partid urmează să aibă susținerea coaliției de guvernare, o înțelegere în acest sens fiind luată la momentul formarii coaliției, potrivit informațiilor „Adevărul”.

Rizoiu apare, alături de alte zeci de persoane pe lista de împrumuturi primite în campanie de candidatul independent la prezidențiale, fiind printre cei care și-au dat acordul să le fie publicat numele. Potrivit datelor, împrumutul acordat de aceasta s-a ridicat la 120.000 de lei. Cei care împrumută candidații care au trecut pragul electoral își primesc însă banii înapoi.

Controversele din jurul instituției

Instituția Avocatului Poporului are un trecut controversat, fiind frecvent criticată pentru lipsă de independență politică, precum și ineficiență în protejarea drepturilor cetățenilor. Renate Weber nu face excepție, fiind semnalate în spațiul public, de-a lungul mandatului său prelungit, intervenții în beneficiul unor categorii privilegiate din care făcea parte. Aceasta a reacționat prompt și a atacat la Curtea Constituțională actul prin care Parlamentul a decis impozitarea drastică a pensiilor speciale, în iunie 2020.

Funcția a fost deținută anterior (2014- 2019) de Victor Ciorbea, fost premier și primar general al Bucureștiului (1996-1998). El a plecat în funcție din poziția de senator PNL, însă nu cu susținerea colegilor săi, ci a PSD. El a fost criticat adesea că nu a servit interesele cetățenilor. Un moment marcant în cazul său a fost semnalat în 2018, când declara în presă că s-a aflat în concediu la momentul violențelor din 10 august 2018 și că nu cunoaște „datele” problemei.

În anul 2013, funcția a fost deținută de Anastasiu Crișu, la propunerea fostului premier Victor Ponta, cu susținerea USL. Demisia sa a venit însă la numai un an de zile distanță. Fostul premier îl acuza atunci pe Traian Băsescu de presiuni asupra acestuia. În 2002, Crișu, în calitate de procuror al Curții de Conturi, i-a deschis un dosar fostului președinte, la acel moment primar al Capitalei.

Funcția a fost preluată în 2011 de către Gheorghe Iancu, al cărui mandat a fost la fel de scurt, fiind încheiat cu votul USL în Parlament. Două mandate a avut însă Ioan Muraru, fost președinte al Curții Constituționale. Primul Avocat al Poporului a fost judecătorul Paul Mitroi, care a ocupat funcția din 1997 până în 2001.

