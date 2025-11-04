Cine este Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului

USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generaţiilor de magistraţi şi o voce respectată în domeniul drepturilor omului.

Cu o carieră dedicată apărării drepturilor omului, Roxana Rizoiu aduce profesionalism, echilibru şi o înţelegere profundă a valorilor democratice de care România are nevoie astăzi, arată USR într-un comunicat. USR precizează că aceasta nu este şi nici nu a fost membru al vreunui partid politic, scrie News.

”Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos şi competent, care să apere cu adevărat drepturile cetăţenilor în faţa abuzurilor. Roxana Rizoiu are experienţa, echilibrul şi autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituţie”, a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Potrivit comunicatului oficial, după absolvirea Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti (1997), Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiţiei, unde a activat în cadrul Direcţiei Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiţiei (2000–2002) şi al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005).

În această calitate, a coordonat apărarea statului român în faţa Curţii Europene, participând inclusiv la audieri publice. A colaborat cu instituţiile naţionale pentru a promova modificările legislative şi administrative necesare prevenirii repetării încălcărilor drepturilor omului, o experienţă care i-a oferit o perspectivă profundă asupra importanţei reformei şi a responsabilităţii statului faţă de cetăţeni.

Între 2007 şi 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Naţional al Magistraturii (INM), unde a deţinut funcţia de titular al catedrei de Drepturile Omului şi a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Ştiinţific al INM.

În această perioadă, a contribuit decisiv la consolidarea formării judiciare în spiritul valorilor europene, promovând standardele CEDO în rândul judecătorilor şi procurorilor români.

Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoaşterii şi dezvoltare profesională într-o societate de avocatură multipremiată şi participă, în paralel, într-o echipă multidisciplinară care dezvoltă o soluţie de inteligenţă artificială dedicată profesioniştilor din domeniul juridic.

”Întreaga carieră a Roxanei Rizoiu este strâns legată de domeniul protecţiei drepturilor omului, de la perioada studenţiei, când a făcut parte din echipa câştigătoare a prestigiosului concurs René Cassin (1996), până la activitatea de reprezentare a României la CEDO şi formarea magistraţilor în domeniul drepturilor omului. Prin această nominalizare, USR reafirmă angajamentul său pentru o instituţie a Avocatului Poporului independentă profesionistă şi dedicată apărării cetăţenilor”, subliniază USR.