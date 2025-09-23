Ministrul Economiei Radu Miruță nu vede nicio vină a USR pentru actuala situație economică a României

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a apărat USR în contextul criticilor legate de participarea la guvernarea de coaliție, subliniind că acest partid nu este responsabil pentru actuala situație economică a țării.

Întrebat la Antena 3 CNN despre tensiunile din coaliția de guvernare, ministrul a fost categoric în apărarea USR-ului.

„Eu vă spun relaxat că problema nu a făcut-o USR-ul. Situația economică în care suntem noi astăzi are multe cauze, dar la USR nu-i niciuna”, a spus Radu Miruță, potrivit Mediafax.

„Înțelegem responsabilitatea proporțională pe care o avem”

Potrivit ministrului, USR și-a asumat responsabilitatea politică proporțional cu situația actuală, deși nu poartă vina pentru problemele economice.

„Însă suntem partid politic, înțelegem responsabilitatea proporțională pe care și noi o avem. Am intrat în schema asta și livrează fiecare pe pătrățelul lui”, a declarat Miruță.

Ministrul a recunoscut că poziția USR în această coaliție nu este una naturală, având în vedere critica constantă pe care partidul a exercitat-o în trecut asupra PSD.

„Lumea ne va măsura după ce vom face”

„USR s-a evidențiat în spațiu public, criticând constructiv multe dintre măsurile celor de la PSD pe vremea aia. Nu e foarte natural pentru USR să stea la scaunul ăsta”, a admis ministrul.

Cu toate acestea, Miruță a subliniat că USR a intrat în această coaliție din responsabilitate.

„Noi ne-am gândit la două aspecte. Unul, lumea ne va măsura după ce vom face, când stăm la masă unde stă și PSD. Nu doar pentru că stăm la masă cu PSD”, a explicat oficialul.

Referitor la formarea coaliției, ministrul a precizat că decizia s-a luat din necesitate:

„Am ajuns în povestea asta pentru că în țară, noi, cele patru partide, cinci partide cu președintele Nicușor Dan, am considerat nu că ne place unul pe altul, ci că nu e o variantă mai bună”.