CTP îl atacă pe Nicușor Dan: ,,Nu mai am putere să fac analiza critică a șirului înfiorător de prostiri în față"

Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică dur conferința de presă a președintelui Nicușor Dan de miercuri, 8 aprilie, legată de numirile șefilor marilor parchete, considerând că discursul acestuia reflectă decizii controversate și fracturi de logică.

Președintele României, Nicuşor Dan, a susținut miercuri, 8 aprilie, la Palatul Cotroceni, o conferință de presă în cadrul căreia a anunțat semnarea de decretelor pentru numirea șefilor marilor parchete din țară, anunțând că au fost validate toate propunerile, cu excepția candidaturii lui Gill Julien Grigore Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT, care a fost respinsă.

„Cred că în momentul când românii au ales un președinte s-au așteptat să aibă un președinte care gândește cu capul lui. Am acest mandat și am acționat cum am crezut mai bine. Cred că decizia e corectă. (...) Am garanția că această alegere este bună față de momentul pe care îl trăim”, a declarat Nicușor Dan în cadrul conferinței.

La scurt timp după încheierea evenimentului, cunoscutul gazetar Cristian Tudor Popescu a reacționat dur pe Facebook.

„Cam cât de idioți suntem

Președintele Dan și-a început discursul de astă-seară, în fața presei, cu o logică reală tâmpă, însoțită de hlizeala pe care o credeam dispărută: cică Giovanni Falcone, dacă ar veni să candideze la șefia unui Parchet de la noi, ar trebui să-și depună dosarul la ministrul Justiției (a zis cineva că nu?) și «Giovanni Falcone nu e pesedist». Dar cine a zis că este? Ce caută în propoziție Falcone? Problema e că ministrul Justiției este pesedist, plagiator, executant întocmai și la timp al poruncilor Partidului!

Nu mai am putere să fac analiza critică a șirului înfiorător de prostiri în față și coimăneli care au urmat. Ca susținător în alegeri și votant al dlui Dan, n-o să-l întreb caragialește: «Amice, ești idiot?», că acum e președinte, dar pot să-l întreb, ca pe un matematician: cam cât ați calculat că suntem de idioți cei care v-am votat?”, a scris Cristian Tudor Popescu, subliniind nemulțumirea față de discursul, dar mai ales față de deciziile șefului statului.