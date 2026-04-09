Iulian Fota, expert în securitate, la Interviurile Adevărul: „Suntem în continuare în ceață"

Președintele Nicușor Dan explică motivul pentru care a refuzat numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca șef la DIICOT

Administrația Prezidențială a transmis miercuri, 8 aprilie, motivul pentru care președintele României, Nicușor Dan, a refuzat numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Nicușor Dan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

„În exercitarea atribuțiilor sale constituționale și legale, Președintele României poate numi prin decret sau poate refuza motivat numirea în funcțiile de conducere prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul refuzului, Președintele României aduce la cunoștința publicului motivele pe care se întemeiază”, precizează Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Acest criteriu asigură că persoanele numite în funcții de conducere au competența, integritatea și credibilitatea necesare. Prin urmare, Președintele României are responsabilitatea de a verifica dacă procurorii propuși de Ministrul Justiției îndeplinesc aceste condiții, adaugă instituția citată.

Administrația Prezidențială transmite că DIICOT este instituția care se ocupă de investigarea unor infracțiuni grave, precum terorismul, criminalitatea organizată sau traficul de droguri. De aceea, este esențial ca această instituție să fie credibilă atât în fața societății, cât și a partenerilor instituționali și externi.

„Funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism implică, prin natura ei, un standard înalt de integritate, în sensul că persoana care o exercită nu trebuie să ridice niciun fel de îndoieli cu privire la capacitatea sa de a exercita atribuțiile de conducere fără influențe, conflicte de interese sau vulnerabilități susceptibile a afecta credibilitatea instituției.

În cazul candidatului propus în persoana domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.”

Administrația Prezidențială spune că, în tot sistemul judiciar, inclusiv la DIICOT, funcțiile de conducere trebuie ocupate de oameni credibili și imparțiali. În același timp, subliniază că legitimitatea unei instituții nu depinde doar de deciziile pe care le ia, ci și de cât de corecți și de încredere sunt cei care o conduc.

„În consecință, având în vedere motivele expuse mai sus, în exercitarea atribuției conferite de art. 144 alin. (1) coroborat cu art. 148 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, Președintele României refuză numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism”

Tot miercuri, Nicușor Dan a semnat următoarele decrete:

  • Cristina Chiriac – procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (3 ani, din 15 aprilie 2026)
  • Ioan-Viorel Cerbu – procuror-șef DNA (3 ani, din 15 aprilie 2026)
  • Codrin-Horațiu Miron – procuror-șef DIICOT (3 ani, din 15 aprilie 2026)
  • Marius-Ionuț Voineag – adjunct al procurorului general (3 ani, din 30 iunie 2026)
  • Marius-Ionel Ștefan – procuror-șef adjunct DNA (3 ani, din 15 aprilie 2026)
  • Marinela Mincă – procuror-șef adjunct DNA (3 ani, din 30 iunie 2026)
  • Alex-Florin Florența – procuror-șef adjunct DIICOT (3 ani, din 15 aprilie 2026)

În cadrul conferinței de presă susținută miercuri, 8 aprilie, șeful statului a spus că are „garanţia” că a făcut o „alegere bună” privind numirile la şefia marilor parchete.

„Cred că în momentul când românii au ales un președinte s-au așteptat să aibă un președinte care gândește cu capul lui.

Am acest mandat și am acționat cum am crezut mai bine. Cred că decizia e corectă. (...) Am garanția că această alegere este bună faţă de momentul pe care îl trăim”, a declarat şeful statului, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

