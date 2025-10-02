Video „Râde Bolojan, dar mai rar”: Kelemen Hunor, dezvăluiri despre dificultățile premierului de a se acomoda cu Bucureștiul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a dezvăluit joi, 2 octombrie, că premierul Ilie Bolojan este un lider serios, dar care „râde și glumește, așa mai rar”.

Liderul UDMR a subliniat că Bolojan este, în același timp, „un om încăpățânat”, apreciere pe care o susține chiar și șeful Executivului.

„Este un om încăpățânat, recunoaște și el, nu trebuie să spun eu, se vede”, a afirmat Kelemen Hunor, la Europa FM.

Președintele UDMR a explicat că premierul încă se acomodează cu viața și ritmul din București. „Cred că se acomodează greu cu Bucureștiul. Vine de la Oradea, unde n-a avut nevoie de prea multe consultări, că avea singur majoritate şi ceea ce a vrut el chiar aia s-a întâmplat. Se acomodează, aşa simt eu, şi mi se pare normal să fie aşa”, a adăugat Hunor.

Întrebat dacă l-a văzut vreodată pe premier glumind, liderul UDMR a răspuns: „Glumind, nu prea, dar l-am văzut... Râde și el când... Dar glumind, așa, mai rar. În afară de relațiile de muncă, noi nu ne întâlnim”.