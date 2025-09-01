Guvernul ia în calcul creșterea TVA la 23% din 2026 și înghețarea salariilor bugetarilor. În ce condiții am putea vedea astfel de măsuri

Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR analizează o posibilă majorare a TVA de la 21% la 23%, începând cu anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește semnificativ, au declarat surse politice.

Decizia este luată în calcul pe fondul nevoii de a găsi fonduri suplimentare pentru rectificarea bugetară și pentru reducerea deficitului, conform angajamentelor asumate cu Comisia Europeană.

În plus, cheltuielile statului, inclusiv cele militare, sunt prognozate să crească, în timp ce pensiile și salariile bugetarilor ar urma să rămână înghețate și în 2026.

Un alt subiect discutat este „egalizarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa”, care a crescut de la 9% la 11% la 1 august, dar ar putea ajunge la 21% începând cu 2026. Hotelierii avertizează însă că anul acesta a fost cel mai slab din ultimii trei și se tem de efectele unei noi majorări.

Măsurile vin în contextul în care Executivul se confruntă cu dificultăți în reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului.