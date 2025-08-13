Preoții, călugărițele și călugării trebuie să scoată bani din bunzunar la internarea în spitale, începând cu 1 septembrie 2025

Preoții, călugării și călugărițele nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate de la 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare. Până la această dată, aceștia își păstrează statutul de asigurat. Măsura face parte din planul Executivului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public.

După 1 septembrie, vor putea opta pentru asigurare medicală doar prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la ANAF. Plata se va face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026.

„Această categorie de persoane, exceptată până acum de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu 1 septembrie 2025, va trebui să achite contribuția pentru a beneficia de servicii medicale decontate din fond”, a explicat Monalisa Artenie, purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași, pentru Ziarul de Iași.

Potrivit acesteia, sunt exceptate în continuare de la plata contribuției: bolnavii cu afecțiuni oncologice, persoanele cu handicap, gravidele și lăuzele, pensionarii cu pensii sub 3.000 lei, persoanele aflate în detenție sau arest preventiv, copiii sub 18 ani, elevii, studenții și ucenicii sub 26 de ani, tinerii din sistemul de protecție a copilului sub 26 de ani, studenții doctoranzi cu contract de studii, victimele traficului de persoane pentru o perioadă de cel mult 12 luni, voluntarii din cadrul serviciilor de urgență, precum și donatorii de celule stem hematopoetice, timp de 10 ani de la donare.

Schimbarea face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, aplicat etapizat din august și septembrie 2025, care elimină o serie de excepții de la plata CASS.