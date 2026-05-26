PSD și PNL, schimb de replici acide în Comisia de buget: „Ați început să o luați pe câmpie / Nu suntem în dictatura PSD”

Scandal la comisiile Senatului pe marginea ordonanței SAFE, unde dezbaterile au degenerat în schimburi dure de replici și acuzații politice, în special în Comisia de buget, unde Gabriela Horga (PNL) și Daniel Zamfir (PSD) s-au certat pe tema amendamentelor controversate.

Comisiile Senatului au dat undă verde pentru ordonanța SAFE, însă parcursul proiectului a fost marcat de dezbateri tensionate, schimburi dure de replici între parlamentari și voturi la limită asupra unor amendamente controversate.

Comisia pentru buget a Senatului a acordat marți, 26 mai, raport favorabil proiectului de aprobare a Ordonanței de Urgență 38/2026, cunoscută drept „ordonanța SAFE”.

Ședința Comisiei de buget a fost marcată de schimburi de replici tensionate între președinta comisiei, Gabriela Horga (PNL), și senatorul PSD Daniel Zamfir. Discuțiile au degenerat în mai multe rânduri, ambii acuzându-se reciproc de întreruperi și lipsă de respect în timpul dezbaterilor.

Gabriela Horga a reproșat opoziției atitudinea din timpul ședinței și a acuzat PSD de dublu standard în privința inițiativelor legislative: „Persiflați pe toată lumea și credeți că așa rezolvați problemele”, a spus aceasta, scrie Cotidianul.

„Nu mai țipați”, i-a replicat Daniel Zamfir, în timpul schimbului de replici.

„Acum sunteți sensibil. Nu mă mai întrerupeți și atunci nici eu nu ridic tonul ca să mă fac auzită”, i-a răspuns Gabriela Horga.

La un moment dat, Daniel Zamfir a reacționat ironic la adresa senatoarei PNL, afirmând că aceasta a început „să o ia pe câmpie”. „Haideți, doamna profesoară, ziceți”, a adăugat el.

În conflict a intervenit și senatorul PSD Radu Oprea, care s-a ridicat de pe scaun și a intenționat să părăsească sala, nemulțumit de modul în care se desfășura ședința.

„Chemați-mă la vot, că nu pot. Adică ne certați atât, doamna președintă…”, a spus Radu Oprea, revenind ulterior la masă.

Gabriela Horga a spus că ședința nu poate fi dominată de tensiuni și întreruperi.

„Nu suntem în dictatura PSD”, a spus aceasta.

În final, amendamentul PSD a fost respins cu scor egal, 8 voturi pentru și 8 împotrivă, iar raportul de adoptare a ordonanței a primit majoritate de voturi favorabile.